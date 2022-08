PHOTO JOHN FROSCHAUER, ASSOCIATED PRESS

Julio Rodriguez signe un contrat de plus de 400 millions

(Seattle) Julio Rodriguez et les Mariners de Seattle sont prêts pour une relation à long terme.

Tim Booth Associated Press

Les Mariners ont consenti un contrat de 12 saisons et 209,3 millions au voltigeur recrue. Cependant, Rodriguez pourrait toucher jusqu’à 469,6 millions lors des 17 prochaines saisons s’il gagne deux fois le titre de joueur par excellence.

Rodriguez, qui est âgé de 21 ans, a accepté un contrat de sept saisons, plus cinq années d’option à la discrétion du joueur et une huitième année d’option à la discrétion du club, ainsi qu’une valeur liée aux honneurs individuels et la possibilité d’être prolongée jusqu’à 10 ans par d’autres options.

« Julio est l’un des meilleurs jeunes joueurs dans notre sport et il ne fait que commencer à démontrer l’étendue de son potentiel », a dit le président des opérations baseball des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué.

« Nous croyons que le caractère unique du contrat cadre bien avec la personne. Il a une personnalité contagieuse et ses habiletés sur le terrain sont encore plus spectaculaires, a-t-il ajouté. Nous sommes heureux de savoir que des générations de partisans des Mariners pourront avoir le privilège de le voir jouer au T-Mobile Park pendant des années. »

Le contrat de Rodriguez est le 26e de l’histoire du Baseball majeur à surpasser les 200 millions. Rodriguez recevra un bonus à la signature de 15,3 millions et un salaire de quatre millions la saison prochaine. Son salaire passera ensuite à 10 millions, puis à 18 millions de 2025 à 2029. Le contrat est assorti d’une clause complète de non-échange.

Son salaire cette saison, en tant que recrue, était de 700 000 $ — le salaire minimum.

Rodriguez est devenu une étoile dès sa première saison avec les Mariners. Il affiche une moyenne de ,267 avec 20 circuits, 64 points produits et 23 buts volés.

Il est le principal candidat au titre de recrue par excellence dans la Ligue américaine et a aidé les Mariners à se maintenir dans la course aux séries.