(New York) Le Baseball majeur retournera à Londres l’an prochain après une absence de trois saisons.

La ligue a annoncé jeudi que les Cardinals de St. Louis et les Cubs de Chicago disputeront une série de deux rencontres au London Stadium les 24 et 25 juin 2023. Les deux rivaux de section devaient s’affronter à Londres en 2020, mais les matchs avaient été annulés en raison de la pandémie de COVID-19.

La dernière visite du Baseball majeur à Londres remonte à 2019, quand les Yankees de New York avaient balayé les Red Sox de Boston lors d’une série de deux matchs. Il s’agissait des deux premiers matchs réguliers du Baseball majeur disputés en Europe.

Les Cubs et les Cardinals ont déjà joué des matchs à l’étranger. Les Cubs avaient commencé la saison 2000 à Tokyo face aux Mets de New York et ils ont disputé une série de trois parties face aux Expos de Montréal à San Juan, au Porto Rico, en 2003. Les Cardinals ont disputé une série de deux matchs contre les Reds de Cincinnati à Mexico en 2019.

La série à Londres en 2023 fait partie de l’accord pour des matchs internationaux dans la convention collective. D’autres matchs sont prévus à Londres en 2024 et 2026, à Paris en 2025 et annuellement à Mexico de 2023 à 2026. On prévoit aussi la présentation d’un match d’ouverture quelque part en Asie en 2024 et spécifiquement à Tokyo en 2025.