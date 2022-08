(Los Angeles) Le légendaire descripteur et membre du Temple de la renommée du baseball Vin Scully est décédé à l’âge de 94 ans, mardi soir, selon ce qu’ont affirmé les Dodgers de Los Angeles.

La Presse Canadienne

Scully a rendu l’âme à son domicile de Hidden Hills, ont fait savoir les Dodgers, qui ont parlé à la famille.

« Il était la voix des Dodgers et beaucoup plus, ont dit les Dodgers, par communiqué. Il était leur conscience et leur poète, saisissant leur beauté. Il était leur battement de cœur, mais aussi celui de tout Los Angeles. »

« Nous avons perdu un géant, a écrit le chef de la direction de l’équipe, Stan Kasten. Il était l’une des plus grandes voix de tout le monde du sport. Il aimait les gens, la vie et sa famille. Sa voix restera gravée dans nos mémoires à jamais. »

En tant que descripteur ayant été associé à la même équipe pendant le plus grand nombre d’années, tous sports confondus, Scully a tout vu et il a tout décrit.

Scully a débuté sa carrière de descripteur dans les années 1950, à l’époque de Pee Wee Reese et Jackie Robinson. Dans les années 1960, il a partagé les exploits de Don Drysdale et de Sandy Koufax, et ainsi de suite avec Steve Garvey et Don Sutton, puis Orel Hershiser et Fernando Valenzuela, dans les décennies suivantes.

Dans les années 1990, ce furent Mike Piazza et Hideo Nomo, avant des joueurs comme Clayton Kershaw, Manny Ramirez et Yasiel Puig, au XXIe siècle.

Les Dodgers ont changé de joueurs, de gérants, de dirigeants, de propriétaires — et même de côte — mais Scully et sa voix unique et apaisante ont informé et diverti les amateurs de baseball pendant 67 ans.

Il entamait une diffusion avec des salutations familières, soit : « Bonjour à tous et je vous souhaite une très belle soirée, où que vous soyez ».

Toujours gracieux au micro et en personne, Scully se voyait simplement comme un lien entre le baseball et ses inconditionnels.

Même s’il était payé par les Dodgers, Scully n’avait pas peur de critiquer un mauvais jeu ou une mauvaise décision d’un gérant. Il n’hésitait pas non plus à louanger un adversaire tout en y allant d’histoires avec comme toile de fond des jeux de routine ou des accomplissements notoires. Il a toujours dit qu’il voulait voir les choses avec ses yeux et non son cœur.

Vincent Edward Scully est né le 29 novembre 1927, dans le Bronx. Il était le fils d’un vendeur de soie décédé d’une pneumonie quand Scully avait 7 ans. Sa mère a déménagé la famille à Brooklyn, où Scully a grandi en jouant au stickball dans les rues.

Enfant, Scully attrapait un oreiller, le plaçait sous la radio à quatre pattes de la famille et posait sa tête directement sous le haut-parleur pour entendre n’importe quel match de football universitaire qui était diffusé. Avec une collation de craquelins salés et un verre de lait à proximité, le garçon a été transpercé par le rugissement de la foule, qui lui donnait la chair de poule. Il s’est mis à penser qu’il aimerait lui-même décrire l’action.

Scully, qui a joué comme voltigeur pendant deux ans à l’Université Fordham, a amorcé sa carrière en décrivant des matchs de baseball, de football et de basketball à la station de radio de l’université.

À l’âge de 22 ans, il a été embauché par une station de radio affiliée à CBS à Washington, dans le district de Columbia.

Il a rapidement rejoint le membre du Temple de la renommée du baseball Red Barber et Connie Desmond à la description des Dodgers de Brooklyn, tant à la radio qu’à la télévision. En 1953, à l’âge de 25 ans, Scully est devenu la plus jeune personne à décrire un match de la Série mondiale. Cette marque tient encore aujourd’hui.

Il s’est déplacé sur la côte ouest américaine avec les Dodgers en 1958. Scully a décrit trois matchs parfaits — Don Larsen lors de la Série mondiale de 1956, Sandy Koufax en 1965 et l’ancien des Expos de Montréal Dennis Martinez en 1991 — et 18 matchs sans point ni coup sûr.

Scully était également en ondes lorsque Drysdale a établi un record de 58 manches et deux tiers de suite sans point alloué, en 1968, et aussi quand Hershiser a battu ce record avec 59 manches consécutives sans point accordé, 20 ans plus tard.

Quand Hank Aaron a frappé son 715e circuit en carrière pour battre le record de Babe Ruth, en 1974, il a réalisé l’exploit contre les Dodgers et, évidemment, Scully a fait la description.

« Un Noir reçoit une ovation debout dans le sud pour avoir battu le record d’une idole du baseball, a dit Scully aux auditeurs. Quel moment merveilleux pour le baseball. »

Scully a été intronisé au Temple de la renommée du baseball en 1982, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame la même année et il a vu la galerie de presse du Dodger Stadium être nommée à son nom en 2001. La rue qui mène à l’entrée principale du Dodger Stadium a été nommée en son honneur en 2016.

En 2016, il a reçu la médaille présidentielle de la Liberté de la part du président Barack Obama.

En plus d’avoir été la voix des Dodgers, Scully a décrit des matchs de la NFL et des évènements du circuit de la PGA. Il a décrit 25 séries mondiales et 12 matchs des étoiles. Il était le descripteur principal de baseball du réseau NBC de 1983 à 1989.

Tout en étant un des descripteurs les plus écoutés du pays, Scully était un homme intensément privé. Une fois la saison de baseball terminée, il disparaissait. Il a rarement fait des apparitions publiques ou participé à des émissions de discussions sportives. Il préférait passer du temps avec sa famille.

Après avoir pris sa retraite en 2016, Scully n’a fait qu’une poignée d’apparitions au Dodger Stadium et sa douce voix a été entendue racontant une vidéo occasionnelle jouée pendant les matchs. Surtout, il se contentait de rester près de chez lui.

« Je veux simplement qu’on se souvienne de moi comme d’un homme bon, d’un homme honnête et d’un homme qui a été à la hauteur de ses propres convictions », a-t-il déclaré en 2016.

En 2020, Scully a vendu aux enchères des années de ses souvenirs personnels, qui ont rapporté plus de deux millionsUS. Une partie de cette somme a été donnée à l’Université de la Californie à Los Angeles pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique.