(Toronto) Les Blue Jays de Toronto souhaitent moderniser le Rogers Centre et ils le feront au coût de 300 millions lors des trois prochains hivers.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Le président des Blue Jays, Mark Shapiro, a dévoilé le projet de rénovation du domicile des Blue Jays, qui inclut notamment le remplacement de tous les sièges au niveau 500 d’ici le début de la prochaine saison.

On veut des espaces plus propices aux rassemblements.

« Nous voulons des sections invitantes pour les familles et pour les groupes, a dit Shapiro. Des sections amenant différentes façons de voir un match, pas juste à partir de sièges. »

Ouvert en 1989, le Rogers Centre est le septième plus vieux stade employé par une équipe du Baseball majeur.

Il est l’un des trois stades du baseball majeur n’ayant pas été conçu exclusivement pour le baseball, avec le RingCentral Coliseum d’Oakland et le Tropicana Field de Tampa Bay.

Shapiro a affirmé que les travaux ont l'objectif de rendre le stade plus spécifique au baseball.

Parmi les aspects devenus un point faible, il y a des sièges orientés uniquement vers l’avant, et non en direction du marbre. Reflet d’accommodements pour les Argonauts de la LCF, mais ceux-ci n’ont pas joué à cet endroit depuis 2015.

On compte notamment élever les enclos et, pour certains bancs, les approcher des lignes de fausses balles.

Pour illustrer comment on veut rapprocher les partisans de l’action, Shapiro a donné en exemple le grand chelem de George Springer face aux Cardinals, mardi.

La balle a échoué dans un espace réservé au personnel des Jays - « l’abîme », selon Shapiro. L’objectif est que chaque circuit termine sa course dans une zone de partisans.

Il y aura une nouvelle hauteur pour la clôture et de nouvelles dimensions au champ extérieur, asymétriques, mais les détails sont à venir.

On construira un gymnase de 5000 pieds carrés, faisant écho aux installations du complexe de l’équipe en Floride.

On va aussi apporter des améliorations à la salle familiale pour les conjointes et les enfants des joueurs.

« Nous voulons fournir aux joueurs les ressources, les outils et les espaces qui vont favoriser une culture de champions et les attentes qui en sont dignes, a dit Shapiro. Une saison de 162 matchs est très très exigeante, et nous voulons créer un environnement où la préparation et la récupération seront optimales. »