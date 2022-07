(Toronto) Avant de monter à bord d’un avion en direction de Los Angeles, Alejandro Kirk a continué à montrer pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs qui prendront part au match des étoiles au Dodger Stadium, la semaine prochaine.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Le receveur de 23 ans a réussi un circuit de deux points en huitième manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Royals de Kansas City 4-2, dimanche.

La 11e longue balle de la saison de Kirk est survenue aux dépens du releveur Wyatt Mills (0-1), qui a laissé suspendre une balle glissante dans la zone. Les Blue Jays (50-43) ont signé une troisième victoire consécutive et une cinquième à leurs six dernières sorties.

Le coup sûr victorieux de Kirk a fait gonfler sa moyenne au bâton à ,315, soit la cinquième meilleure de l’Américaine. Sa moyenne de présence plus puissance de ,882 pointe au septième échelon.

« Je ne suis pas surpris parce que quand tu travailles aussi fort que je l’ai fait pendant la saison morte et le camp printanier, ça paie », a indiqué Kirk.

« C’est plaisant de l’insérer dans la formation, a ajouté le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. Il a connu une première moitié de saison incroyable et il mérite sa sélection au match des étoiles. Il a été l’un des plus constants. »

Les parents de Kirk le rejoindront à Los Angeles pour les festivités du match des étoiles. Il sera aussi accompagné de ses coéquipiers Vladimir Guerrero fils, Alek Manoah, Santiago Espinal et Jordan Romano.

« Je suis reconnaissant qu’ils soient là à mes côtés », a exprimé Kirk lorsqu’il s’est fait questionner à propos des ajouts tardifs d’Espinal et de Romano.

Bien que les Blue Jays ont battu les Royals (36-56), la situation était difficile pour les visiteurs alors que 10 joueurs réguliers ont dû rester à la maison en raison de leur statut vaccinal. Kirk et ses coéquipiers se sentaient bien par rapport à leur bonne séquence.

« Nous devons bâtir sur ce que nous avons accompli au cours de la semaine », a dit le partant des Blue Jays, Jose Berrios, qui a alloué deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers au monticule.

Le releveur Tim Mayza (3-0) a remplacé Berrios et il a été parfait pendant une manche et deux tiers pour aider les Torontois à atteindre le plateau des 50 victoires avant la pause du match des étoiles.

« C’est mieux que 40, n’est-ce pas ? Cinquante, c’est un beau nombre, a déclaré Schneider. Quand tu regardes les attentes fixées par notre équipe, tu peux te dire que nous allons petit à petit dans la bonne direction. »

Les Blue Jays ont marqué deux points non mérités en troisième manche pour créer l’égalité. Espinal et Guerrero ont atteint les sentiers à la suite de coups sûrs à l’avant-champ successifs.

Espinal a croisé le marbre quand le joueur d’arrêt-court des Royals Bobby Witt fils a mal saisi un roulant de Kirk. Guerrero a tiré avantage de l’erreur pour se rendre au troisième coussin et il est venu marquer à la suite d’un sacrifice de Bo Bichette.

Les Royals ont inscrit un point lors de chacune des deux premières manches. Nicky Lopez a touché la plaque à la suite d’un simple au centre d’Edward Olivares.

Le joueur de premier but des Royals Nick Pratto a amorcé la deuxième manche avec un circuit en solo dans la droite. Il s’agissait de sa première longue balle en carrière dans les Majeures.

Lopez, Vinnie Pasquantino, Pratto et Witt faisaient partie des six recrues dans la formation partante des Royals en raison des absences de joueurs de renom comme Whit Merrifield et Andrew Benintendi.

Le gaucher des Royals Kris Bubic a été d’office pendant sept manches. Il a limité l’équipe locale à deux points non mérités et cinq coups sûrs.