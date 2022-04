Âgé de 29 ans, Jose Trevino a maintenu une moyenne au bâton de ,239 avec cinq coups de circuit et 30 points produits en 81 matchs dans l’uniforme des Rangers la saison dernière.

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVESM ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Yankees de New York ont ajouté de la profondeur derrière le marbre en faisant l’acquisition du receveur Jose Trevino dans une transaction avec les Rangers du Texas, samedi.

Associated Press

En retour, les Rangers ont reçu le droitier Albert Abreu et le gaucher Robert Ahlstrom.

Âgé de 29 ans, Trevino a maintenu une moyenne au bâton de ,239 avec cinq coups de circuit et 30 points produits en 81 matchs dans l’uniforme des Rangers la saison dernière.

En quatre saisons dans les Ligues majeures, Trevino a pris part à 156 parties, conservant une moyenne au bâton de ,245 avec neuf circuits et 55 points produits. Depuis le début des matchs préparatoires, il a frappé quatre coups sûrs en 16 présences au bâton.

Les Yankees ont envoyé leur receveur numéro un des dernières saisons, Gary Sánchez, aux Twins du Minnesota le mois dernier en retour du joueur de troisième but Josh Donaldson. Ils avaient aussi mis la main sur le receveur Ben Rortvedt, qui a fait ses débuts dans le Baseball majeur la saison dernière.

Kyle Higashioka, qui a obtenu 58 départs derrière le marbre avec les Yankees l’an dernier, représente le principal candidat au poste de numéro un depuis le début du camp d’entraînement. Il a frappé sept coups de circuit, dont deux samedi contre les Braves.

Du côté des Rangers, on va accueillir Abreu, 26 ans, qui a compilé une fiche de 2-0 avec une victoire sauvegardée et une moyenne de points mérités de 5,15 en 28 parties avec les Yankees la saison dernière. Il a aussi retiré 35 frappeurs sur des prises en 36 manches et deux tiers.

En ce qui concerne Ahlstrom, il s’agit d’un espoir de 22 ans qui n’a pas lancé dans le baseball professionnel la saison dernière. Il a été repêché en septième ronde par les Yankees en 2021.