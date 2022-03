« Nous pouvons rivaliser, a affirmé le propriétaire principal des Marlins, Bruce Sherman. Nous formons un groupe de propriétaires riches et prospères. Nous devons le voir se traduire sur le terrain et nous ajouterons les pièces appropriées au moment opportun pour gagner de manière constante. »

(Jupiter) Les Marlins de Miami ont de l’argent. Tout ce qui reste à savoir, c’est comment et quand ils choisiront de le dépenser.

Et il faudra patienter un peu pour avoir les réponses.

Les Marlins ont amorcé leur camp d’entraînement — leur premier en cinq ans sans Derek Jeter au sein du groupe de direction — avec quelques signes habituels d’optimisme printanier. Il y a eu une réunion d’équipe avec beaucoup d’applaudissements à la fin et les dirigeants du club ont ensuite parlé des espoirs qu’ils ont pour les prochains mois.

« Nous pouvons rivaliser, a affirmé le propriétaire principal des Marlins, Bruce Sherman. Nous formons un groupe de propriétaires riches et prospères. Nous devons le voir se traduire sur le terrain et nous ajouterons les pièces appropriées au moment opportun pour gagner de manière constante. »

Sherman n’a pas offert une explication au départ de Derek Jeter, le 28 février, pas plus que Kim Ng, la directrice générale embauchée par le membre du Temple de la renommée qui a passé deux décennies au poste d’arrêt-court avec les Yankees de New York. Les deux ont répondu que les questions sur les raisons pour lesquelles Jeter et le club avaient une vision différente de l’avenir devraient être adressées à Jeter.

Ng a reconnu qu’elle était « très triste » lorsqu’elle a appris que Jeter quittait l’organisation.

« Derek m’a offert ma chance ici, a confié Ng. Et nous nous connaissons depuis longtemps. J’étais très surprise. Mais en ce qui concerne mon travail, ça va être comme d’habitude. »

L’approche de Ng n’a peut-être pas changé. Celle des Marlins, semble-t-il, oui.

« Vous savez, j’adore le camp d’entraînement au printemps, a poursuivi Ng. Espoir, optimisme, nouveaux départs. … Je pense que tout le monde est sur le même pied à l’entraînement. Donc, j’aime cette période de l’année. »

Après avoir participé aux séries éliminatoires élargies en 2020 avec un dossier de 31-29 — les Marlins ont vaincu les Cubs de Chicago 2-0 dans la série de premier tour cette saison-là, puis ont été balayés 3-0 par les Braves d’Atlanta dans la série de section — les Marlins ont perdu du terrain en 2021. Ils ont compilé le sixième pire dossier du baseball et le quatrième de la Ligue nationale à 67-95, avec la quatrième masse salariale la plus basse à 61 millions US.

« Nous avons de l’espace dans notre budget, a mentionné Sherman. Il ne s’agit pas d’un chiffre absolu. C’est une question de succès sur le terrain. Et l’année dernière n’a pas été amusante. Nous voulons avoir du succès sur le terrain. Si cela nécessite d’obtenir une pièce ici ou là, un voltigeur, un releveur, etc., nous le ferons. »

Il est impossible de dire avec certitude quelle sera la masse salariale des Marlins cette saison puisqu’ils doivent encore ajouter quelques joueurs. Les priorités actuelles incluent d’ajouter de l’offensive et un voltigeur de centre, mais il y a néanmoins une certitude : l’équipe ne dépensera pas autant que ses homologues de la section Est de la Nationale.

Certaines transactions ont été conclues avant le début du lock-out de 99 jours, les Marlins mettant sous contrat le droitier Sandy Alcantara — l’as du personnel et le partant probable de la journée d’ouverture — pour un montant de 56 millions US pour cinq ans et l’ajout du voltigeur autonome Avisail Garcia avec un contrat de quatre ans pour 56 millions.

« Je serais très surpris que nous ne soyons pas actifs d’ici la journée de l’ouverture de la saison, a déclaré Sherman. Et je sais que des discussions ont eu lieu et qu’elles se poursuivent, dans une multitude de domaines. Nous comprenons tous où nous devons combler des besoins et nous tenterons de le faire. »