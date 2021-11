PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

Soler, Freeman et Correa parmi les 160 joueurs autonomes

(New York) Le joueur le plus utile en Série mondiale Jorge Soler est devenu un joueur autonome, mercredi, comme ses coéquipiers Freddie Freeman et Eddie Rosario.

Ronald Blum Associated Press

Ce trio des Braves est parmi 160 joueurs ayant accédé à l’autonomie, dans un contexte où un lock-out semble imminent.

Chez les Astros, l’arrêt-court Carlos Correa et le lanceur Justin Verlander, qui se remet d’une opération Tommy John, sont également devenus des joueurs autonomes.

Parmi d’autres vedettes qui pourront explorer le marché, on trouve Corey Seager, Trevor Story, Max Scherzer, Marcus Semien, Kris Bryant, Anthony Rizzo, Michael Conforto et Kevin Gausman.

Une cinquantaine de joueurs supplémentaires sont potentiellement éligibles, en attendant les décisions sur les options de leurs contrats pour 2022.

Les joueurs autonomes peuvent négocier des contrats avec n’importe quelle équipe à partir de dimanche soir.

On croit que les équipes hésiteront à prendre des engagements avant de connaître la structure économique du baseball l’an prochain.

La convention collective entre le baseball majeur et l’Association des joueurs expirera le 1er décembre, et un lock-out semble probable.