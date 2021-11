Les joueurs prendront un bain de foule sur un peu plus de trois kilomètres le long de la célèbre rue Peachtree, avant d’être escortés jusqu’au domicile actuel de l’équipe dans la banlieue de Cobb County.

(Atlanta) Les Braves d’Atlanta vont faire une place au passé lors du défilé des champions prévu vendredi en tenant une célébration en deux étapes qui rendra aussi hommage à la première conquête de la Série mondiale, il y a 26 ans.

Associated Press

Les Braves ont été sacrés champions grâce à une victoire de 7-0, mardi soir, dans le sixième match de la série les opposant au Astros de Houston.

Selon le déroulement prévu de la fête, le départ sera donné au parc Woodruff, au centre-ville d’Atlanta, tout près de l’ancien domicile de l’équipe, le Turner Field, ainsi que du vieux stade d’Atlanta-Fulton County.

Les joueurs prendront un bain de foule sur un peu plus de trois kilomètres le long de la célèbre rue Peachtree, avant d’être escortés jusqu’au domicile actuel de l’équipe dans la banlieue de Cobb County, où le défilé reprendra pour environ un kilomètre et demi.

On prévoit ensuite conclure les célébrations par un concert au Truist Park mettant en vedette des talents artistiques locaux, soit les rappeurs Ludacris et Big Boi, un ancien membre du duo Outkast. Le stade où jouent actuellement les Braves a ouvert ses portes en 2017 et se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest du centre-ville d’Atlanta.

Lors de la précédente conquête de la Série mondiale, en 1995, l’équipe jouait au stade d’Atlanta-Fulton County. Cette enceinte a été détruite pour faire place au stationnement du Turner Field, construit pour les Jeux olympiques de 1996. Les Braves ont joué dans ce stade de 1997 à 2016 avant d’emménager à Cobb County. Le Turner Field a depuis été converti pour accueillir l’équipe de football de l’Université Georgia State.