(Houston) Rendu ici, tous les lanceurs des clubs en Série mondiale ressentent de la fatigue.

Ben Walker Associated Press

« Ça affecte tout le monde sans exception, a dit le gérant Brian Snitker des Braves, qui mènent 3-2 contre Houston. L’année a été longue. »

Au moins, Max Fried aura eu cinq jours de repos.

Le gauche de 27 ans sera le partant d’Atlanta mardi face aux Astros, au Minute Maid Park.

Les Braves avaient la chance de célébrer chez eux dimanche, mais ils ont gaspillé un grand chelem d’Adam Duvall en première manche et ils ont perdu 9-5.

Luis Garcia sera le partant de Houston mardi ; candidat au titre de recrue de l’année de l’Américaine, il n’aura eu que trois jours de répit, par contre.

« Nous croyons qu’il est l’homme de la situation, a dit le gérant des Astros, Dusty Baker. Nous sommes conscients qu’il n’aura pas une grande marge de manœuvre. »

Chaque club a eu recours à au moins cinq lanceurs à chaque match.

Pour Houston, les releveurs Phil Maton et Ryne Stanek ont été employés quatre fois, une fois de plus que Kendall Graveman, Brooks Raley et Yimi García.

Du côté d’Atlanta, les releveurs Tyler Matzek, Luke Jackson, A. J. Minter et Will Smith ont été sollicités en trois occasions.

Il y a la fatigue, oui, mais il y a aussi que les frappeurs deviennent plus familiers avec leurs répertoires.

Garcia a lancé jusqu’en quatrième manche vendredi en Géorgie lors du troisième match, un gain de 2-0 des Braves.

Il a donné un point et trois coups sûrs. Il a effectué 72 tirs, accordant quatre buts sur balles et retirant six frappeurs au bâton.

Le droitier a obtenu le gain lors du match qui a propulsé les siens en Série mondiale.

Garcia dit ne pas s’en faire avec un temps de repos écourté.

« Je veux arriver au monticule et être moi-même », a t-il résumé.

Fried a excellé en saison régulière (14-7 et une moyenne de 3,04). Il a aussi été très solide contre Milwaukee et Los Angeles, lors des séries.

Son rendement a toutefois été à la baisse récemment.

Le 21 octobre, il a donné cinq points et huit coups sûrs en quatre manches et deux tiers, au Dodger Stadium.

Lors du match numéro deux à Houston, il a permis six points et sept coups sûrs en cinq manches.

« Il n’était pas vraiment reconnaissable à ses deux dernières sorties, a dit Snitker. Je m’attends à ce qu’il soit au sommet de son art mardi – il a probablement été l’un des meilleurs du baseball depuis la pause des étoiles. »

Un match ultime aurait lieu mercredi, au Texas. Fried aimerait mieux en finir mardi.

« À chaque fois où vous ne livrez pas le genre de performance que vous voulez, vous voulez vous reprendre, a dit Fried.

« Ce sera probablement ma dernière sortie de l’année, alors je vais tout donner. »

Les Braves ont pris part à la Série mondiale le plus récemment en 1999, se voyant alors balayés par les Yankees de New York.

En tant que formation basée à Atlanta, les Braves ont remporté la Classique automnale en 1995, aux dépens des Indians de Cleveland.

L’édition 2017 de la Série mondiale s’est conclue par un premier triomphe pour les Astros.

Aucune équipe n’a pu remporter la Série mondiale à domicile depuis 2013, où Boston a converti cette occasion.