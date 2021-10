Quand Oliver Marmol a fait la transition vers une carrière d’instructeur avec les Cardinals de St. Louis, il devenait évident qu’il avait le potentiel pour un jour devenir un gérant dans les Majeures.

Jay Cohen La Presse Canadienne

Ce jour est arrivé — peut-être un peu plus tôt que prévu.

Âgé de 35 ans, Marmol a été promu au titre de plus jeune gérant des Majeures, lundi, lorsqu’il a pris les rênes des Cardinals environ deux semaines après le congédiement de Mike Shildt.

« J’avais vraiment l’impression qu’Oliver allait devenir un gérant dans le Baseball majeur à un certain point. Je ne pensais pas que c’était nécessairement en 2022 », a exprimé John Mozeliak, le président des opérations baseball des Cardinals.

Marmol est le plus jeune gérant de l’équipe depuis Marty Marion, qui avait 34 ans en 1951. Marmol, qui est originaire des New Jersey et qui a des racines dominicaines, est aussi devenu le deuxième gérant issu d’une minorité de l’histoire des Cardinals. Le Cubain Mike González avait dirigé l’équipe par moment en 1938 et en 1940.

« Certains des quartiers dans lesquels nous avons vécu… ces opportunités ne se présentent pas à la majorité des gens qui ont grandi là-bas, a déclaré Marmol. Pour eux, être en mesure d’identifier et de voir quelqu’un de couleur dans un poste de leadership, en particulier pour une équipe gagnante, qui a une histoire comme celle des Cardinals, c’est extrêmement significatif. »

Marmol a été sélectionné en sixième ronde du repêchage de 2007 par les Cardinals, mais sa carrière a stagné au niveau A. Après avoir été instructeur et gérant dans les rangs mineurs, il a joint le personnel des Cardinals dans les Majeures en 2017, en tant qu’instructeur au premier coussin.

Il a passé les trois dernières années comme instructeur au banc avec Shildt, aidant les Cardinals à participer aux séries lors de trois saisons consécutives. La troupe de St. Louis a utilisé une séquence de 17 victoires, en septembre, pour se placer en position de participer aux séries, mais elle a perdu 3-1 contre les Dodgers de Los Angeles lors de la partie éliminatoire de la Nationale.

À 53 ans, Shildt a été congédié le 14 octobre. Mozeliak a cité des « différences philosophiques » entre Shildt, le personnel d’entraîneurs et la direction.

« Nous avions des problèmes internes que nous ne pouvions pas résoudre, a dit Mozeliak. Nous avions le sentiment que le meilleur chemin à emprunter était d’apporter ce changement pour l’organisation, même s’il n’était pas populaire. Nous n’avons rien pris à la légère. »

Après le congédiement de Shildt, Mozeliak s’est questionné à savoir s’il devait aller chercher un gérant qui ne travaillait pas pour les Cardinals. Il a finalement arrêté sa décision sur Marmol, voulant assurer une continuité et comptant sur lui pour bâtir sur ce qu’il a appris de ses mentors, dont Shildt.

« Oliver aura sa propre voix. Il pourra mettre sa propre empreinte sur cette équipe, a affirmé Mozeliak. Ultimement, tu espères et tu t’attends à ce qu’il ait appris à faire les choses à sa façon. Une façon en laquelle il a confiance. »

Marmol a soutenu qu’il avait eu des conversations avec le propriétaire des Cardinals, Bill DeWitt fils, Mozeliak ainsi que le directeur général Mike Girsch et qu’elles avaient offert « une clarté complète » en ce qui concerne leurs attentes pour lui.

Marmol prend les commandes d’une équipe qui s’attend encore à être dans le portrait pour le titre de la section Centrale de la Nationale. Les Cardinals ont terminé au deuxième rang, derrière les Brewers de Milwaukee.

Le lanceur Adam Wainwright et le receveur Yadier Molina, qui sont tous les deux plus vieux que leur nouveau gérant, sont encore sous contrat pour la prochaine saison. Les frappeurs de puissance Paul Goldschmidt et Nolan Arenado devraient encore aider à solidifier la formation.

« L’objectif est le championnat. Tout ce qui n’arrive pas à ce niveau sera considéré comme une déception, a souligné Marmol. La saison 2022 n’est pas différente. »