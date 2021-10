PHOTO BRYNN ANDERSON, ASSOCIATED PRESS

Austin Riley a réussi un circuit et a produit le point gagnant avec un simple en fin de neuvième manche, transportant les Braves d’Atlanta à une victoire de 3-2 sur les Dodgers de Los Angeles lors du premier match de la série de championnat de la Ligue nationale, samedi soir.

Associated Press

Blake Treinen a retiré Freddie Freeman au bâton pour ouvrir la neuvième manche avant d’offrir un simple à Ozzie Albies au champ centre. Albies a volé le deuxième but avant que Riley ne suive avec son coup sûr dans le champ gauche.

Riley a étendu ses bras en signe de célébration alors qu’il contournait le premier but avant d’être envahi par ses coéquipiers d’Atlanta. Riley a été assailli alors que la célébration s’est déplacée au début du champ centre.

« Dès qu’il l’a touchée, j’ai décollé », a déclaré Albies. « J’ai commencé à crier, à crier jusqu’au marbre »

« C’était mon état d’esprit, je voulais mettre la balle en jeu et voir ce qui se passe », a indiqué Riley après la rencontre.

Le joueur de troisième but a également frappé un circuit en quatrième manche.

« C’est un frappeur qui est maintenant à maturité et chapeau bas parce que je pense qu’il est arrivé au point où il est un très bon joueur et il y a une raison pour laquelle les partisans chantent MVP pour lui », a déclaré le joueur de champ intérieur des Dodgers Trea Turner.

Les équipes se rencontrent en série de championnat de la Ligue nationale pour la deuxième saison de suite. Les Dodgers se sont remis d’un déficit de 3-1 pour remporter la série l’an dernier en sept matchs avant de remporter également la Série mondiale.

Le match 2 aura lieu dimanche soir à Atlanta avant que la série ne se déplace à Los Angeles.

Les Dodgers ont raté une occasion de marquer en début de neuvième. Il y avait deux retraits lorsque Will Smith a donné un but sur balles à Chris Taylor. Cody Bellinger a frappé un simple au champ droit, mais Taylor s’est fait prendre en souricière entre le deuxième et le troisième lorsque le voltigeur Joc Pederson a effectué un relais à l’arrêt-court Dansby Swanson.

« Je pensais que s’il avait continué, il aurait peut-être eu une chance de terminer sa course au troisième », a déclaré Riley.

« Mais c’était un excellent jeu de Dansby. Le simple fait de pouvoir sortir de cette manche là-bas était énorme. »

Corey Knebel a duré une manche comme lanceur partant pour les Dodgers, donnant un point. Eddie Rosario a débuté la manche en frappant un simple, a volé le deuxième, est passé au troisième sur le retrait à l’avant-champ d’Albies et a marqué sur un mauvais lancer de Knebel à Riley.

Les Dodgers ont égalisé en deuxième sur le double après deux retraits d’AJ Pollock et le simple de Taylor au champ gauche.

Le circuit de Smith en quatrième, son troisième des séries éliminatoires, a donné une avance de 2-1 aux Dodgers.

En quatrième, Riley a égalisé le pointage avec un circuit contre Tony Gonsolin.

Le partant des Braves Max Fried a accordé deux points sur huit coups sûrs, dont le circuit de Smith, en six manches. Fried a lancé 23 prises consécutives, le plus grand nombre dans un match des séries éliminatoires en 20 ans.

Les Dodgers ont frappé 10 coups sûrs alors que les Braves en ont eu 6, mais Los Angeles a laissé des coureurs sur les buts à chacune des sept premières manches, à l’exception de la quatrième, lorsque Smith a frappé un circuit. Les frappeurs de Los Angeles ont frappé un seul coup sûr en 8 présences lorsque des coureurs étaient en position de marquer.

Aucun lanceur des Braves n’a réalisé une manche parfaite jusqu’à la huitième, lorsque Luke Jackson a obtenu trois retraits consécutifs.

Justin Turner, qui avait seulement 2 coups sûrs en 24 présences lors des deux premières séries des Dodgers, a eu un coup sûr. Albert Pujols a été retiré lors de ses 4 présences au bâton.

Freeman a été retiré quatre fois sur des prises contre quatre lanceurs différents de Los Angeles après avoir connu un seul match de quatre retraits au bâton en saison régulière.