Brandon Lowe, des Rays, célèbre son coup de circuit avec l’entraîneur au 3e but Rodney Linares (27)

Les Rays donnent une leçon aux Yankees à New York

(New York) Brandon Lowe a claqué trois circuits et les Rays de Tampa Bay l’ont facilement emporté 12-2 contre les Yankees de New York, incapables de confirmer leur place en éliminatoires.

Associated Press

Avec une occasion de confirmer la place de son équipe en éliminatoires, le partant Jordan Montgomery des Yankees a plutôt accordé sept points mérités en seulement deux manches et deux tiers, sa pire prestation en carrière. Il a alloué une paire de circuits de trois points à Lowe en début de match, lui qui a également frappé la longue balle à la septième manche contre Michael King.

Malgré cette défaite embarrassante devant une foule mécontente de 41 648 spectateurs au Yankee Stadium, l’équipe new-yorkaise pourrait néanmoins s’assurer son billet pour les éliminatoires, samedi, advenant des défaites des Blue Jays de Toronto et des Mariners de Seattle plus tard dans la journée.

Ou, une victoire lors du dernier match de la saison régulière, dimanche, contre les Rays garantirait aux Yankees un laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l’Américaine.

Mais après avoir perdu les deux premiers matchs de cette série, les Yankees ne contrôlent plus leur propre destin pour accueillir le match éliminatoire. Ils ont maintenant besoin d’une défaite des Red Sox pour le faire.

Les Yankees ont commencé la journée avec une avance d’un match devant les Red Sox pour le meilleur joker de la ligue. Boston joue à Washington.

Par ailleurs, DJ LeMahieu souffre d’une hernie sportive et devra passer sous le bistouri pendant la saison morte, mais le premier frappeur des Yankees de New York tentera de faire fi de la douleur en octobre.

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS DJ LeMahieu (26)

LeMahieu, le champion frappeur du Baseball majeur l’an dernier, a été rayé de la formation partante avant le match.