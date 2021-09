Brandon Lowe et Brett Phillips

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Drew Rasmussen et trois releveurs n’ont permis que trois coups sûrs aux Astros de Houston, guidant les Rays de Tampa Bay à l’emporter 7-0, mercredi soir.

Kristie Rieken Associated Press

Brandon Lowe et Ji-Man Choi ont claqué une longue balle pour les Rays, qui se sont assurés de l’avantage du terrain pendant toutes les séries dans l’Américaine.

Les Astros ont perdu pour une cinquième fois à leurs six dernières parties, lors d’une soirée au cours de laquelle ils auraient pu s’assurer du titre de la section Ouest de l’Américaine. Ce sera le cas si les Mariners de Seattle s’inclinent contre les Athletics d’Oakland.

Les Rays ont porté à 98-60 leur fiche cette saison, montrant le meilleur dossier de l’histoire de l’équipe.

Il s’agira de la troisième fois de leur histoire que les Rays amorcent les éliminatoires en tant que meilleure formation de l’Américaine et ils sont devenus la première équipe de l’Américaine à réussir l’exploit deux fois de suite depuis les Yankees de New York, en 2011 et 2012.

Le joueur recrue des Rays Wander Franco a claqué un double et deux simples, atteignant les sentiers pour un 43e match consécutif. Il a égalé le record de Frank Robinson, établi en 1956, pour la plus longue séquence du genre pour un joueur de 20 ans et moins.

Rasmussen (4-1) a alloué un coup sûr en cinq manches au monticule. Luis Patiño a accordé un coup sûr en deux manches de travail et Ryan Sherriff a donné un coup sûr en une manche et deux tiers. Louis Head a pris le relais après deux retraits en neuvième et il a mis fin au débat.

Le 31e circuit de la saison de Lowe a propulsé les Rays en avant 3-0 en deuxième manche. La claque de trois points de Choi, en cinquième, a accentué l’avance à 6-0 avant même que les Astros réussissent à mettre un coureur sur les sentiers.

Le lanceur recrue Luis Garcia (11-8) a permis six points, dont seulement trois mérités, et sept coups sûrs pour la troupe de Houston.