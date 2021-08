(Détroit) José Berríos a été efficace pendant sept manches et les Blue Jays de Toronto ont battu les Tigers de Detroit 2-1, dimanche, pour gagner cette série de trois duels.

Dave Hogg La Presse Canadienne

« Tu ne vois pas souvent un lanceur changer sa motion en cours de saison et avoir du succès, mais il a réussi, a dit le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, à propos de Berríos. Il faut lui donner du crédit d’avoir apporté les ajustements. Il a été très bon au monticule aujourd’hui. »

Bo Bichette et Kevin Smith ont claqué un circuit en solo pour les Blue Jays, qui avaient signé une victoire de 3-2, samedi.

« Nous gagnons des matchs avec nos lanceurs et notre défensive en ce moment, ce qui est très bien, a déclaré Montoyo. Nous savons que notre attaque va se mettre en marche. Nous en sommes convaincus. »

Berríos (9-7) a alloué un point non mérité, six coups sûrs et un but sur balles. Il a passé 11 adversaires dans la mitaine.

« Ils avaient été très agressifs contre moi lors de mon dernier départ alors j’ai dû apporter des changements aujourd’hui, a mentionné Berríos. Je voulais trouver une façon que ça fonctionne contre eux. »

Tim Mayza a obtenu les quatre derniers retraits du match pour les Blue Jays, enregistrant un premier sauvetage en carrière dans les Majeures.

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Jose Berríos

Matt Boyd (3-7) a accordé deux points en quatre manches de travail à son premier départ depuis le 14 juin.

« Il y a assurément des éléments positifs à retenir de ce départ, a expliqué Boyd. J’ai raté mes deux tirs qui ont mené à un circuit et ç’a fait la différence dans le match. Mais c’était bien d’être de retour sur un monticule du Baseball majeur. »

Bichette a cogné le neuvième tir du match de Boyd dans les gradins du champ droit. Smith a doublé l’avance des Torontois grâce à sa première longue balle en carrière dans le Baseball majeur, en quatrième manche.

Smith était heureux que la balle passe par-dessus le voltigeur de centre des Tigers Derek Hill, qui lui avait volé un circuit lors de la partie de vendredi.

« Je voulais simplement m’assurer qu’il ne me fasse pas encore le coup. Il m’avait volé un circuit à Toronto et là, vendredi, a affirmé Smith. Par chance, la balle a eu un peu plus de distance cette fois. »

Les Tigers ont menacé avec deux coureurs sur les sentiers en sixième manche. Miguel Cabrera a frappé un roulant à Berríos, qui a réussi à prendre Robbie Grossman en souricière pour le premier retrait.

Jeimer Candelario a été retiré sur des prises, mais Harold Castro a réduit l’écart à 2-1 à la suite d’un simple au champ droit.

Les Blue Jays ont rempli les buts en septième manche, mais Teoscar Hernández a été retiré sur une chandelle dans la droite. Alejandro Kirk s’est ensuite compromis dans un double jeu pour freiner l’élan de son équipe.

« C’était évidemment très important pour nous de se sortir de cette manche sans point accordé, a observé le gérant des Tigers, A. J. Hinch. Nos joueurs d’avant-champ étaient positionnés à la perfection. »