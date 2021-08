(Toronto) Le frappeur d’urgence Harold Castro a cogné un simple bon pour un point avec deux retraits en début de dixième manche pour faire la différence et permettre aux Tigers de battre les Blue Jays au compte de 4-1 vendredi.

Tim Wharnsby La Presse Canadienne

Il s’agit d’une troisième défaite consécutive pour les Jays (63-57) qui n’ont gagné que trois fois au cours de leurs dix dernières parties. Les locaux ont gaspillé une excellente performance du lanceur partant Robbie Ray. En huit manches de travail, Ray n’a concédé qu’un point sur cinq coups sûrs. Il a retiré 11 frappeurs sur des prises.

Le coup sûr victorieux de Castro est tombé tout juste devant le voltigeur de gauche Lourdes Gurriel. Sur le jeu, le coureur automatique au deuxième coussin en manche supplémentaire est venu marquer alors que le relais au marbre de Gurriel était complètement hors cible.

Par la suite, un but sur balles accordé à Robbie Grossman, ainsi que des simples consécutifs de Jonathan Schoop et de Jeimer Candelario ont permis aux Tigers de s’offrir un coussin de 4-1.

Le seul point des Blue Jays est venu d’un coup de circuit en solo de Vladimir Guerrero fils en quatrième manche. Il s’agissait du 36e circuit de Guerrero cette saison, mais seulement le troisième en 18 parties depuis le début du mois.

En fin de huitième manche, les Jays ont réussi à placer des coureurs au premier et au deuxième but avec aucun retrait. Toutefois, Marcus Semien s’est fait retirer sur des prises et Guerrero a suivi en frappant dans un double jeu.

Puis, en neuvième manche, les locaux ont eu une autre chance de se sauver avec la victoire en plaçant à nouveau des coureurs au premier et au deuxième but avec aucun retrait. Mais encore une fois, la menace a été étouffée quand Randal Grichuk a frappé dans un double jeu.