(Washington) Riley Adams a frappé un circuit et il a produit trois points contre son ancienne équipe, guidant les Nationals de Washington vers une victoire de 12-6 contre les Blue Jays de Toronto, mardi soir.

Patrick Stevens Associated Press

Adams, acquis des Blue Jays le mois dernier en retour du releveur Brad Hand, a établi un sommet en carrière avec trois coups sûrs.

Le receveur de 25 ans a cogné un double de deux points en huitième manche pour permettre aux Nationals de mieux respirer, après que les Blue Jays eurent réduit l’écart à 8-6. Adams a aussi claqué une longue balle en quatrième.

« C’était plaisant de revoir ces gars-là. C’est assurément très plaisant de les affronter et d’essayer de faire de mon mieux sur le terrain, a indiqué Adams, qui a disputé 12 parties avec les Blue Jays cette saison. Quand j’ai vu que j’étais receveur pour le match de ce soir, il y a eu un petit peu plus d’excitation. »

Yadiel Hernandez a cogné un circuit et il a produit trois points pour les Nationals, qui avaient perdu leurs sept dernières sorties et 12 de leurs 13 dernières. La formation de Washington montre une fiche de 4-13 depuis qu’elle a échangé Max Scherzer, Kyle Schwarber, Trea Turner et d’autres joueurs à des équipes aspirantes.

Erick Fedde (5-8) a gagné pour une première fois en plus de deux mois. Il présentait un dossier de 0-4 et une moyenne de points mérités de 6,32 à ses 10 derniers départs. Il a alloué trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule.

« Ce que j’ai aimé du match de ce soir, c’est qu’Erick s’est battu, a exprimé le gérant des Nationals, Dave Martinez. En première manche, il a effectué beaucoup de lancers. Il est revenu et il a encore effectué beaucoup de lancers, mais il s’est battu et il nous a gardés dans le match. »

Fedde a aussi obtenu du soutien offensif. Hernandez a expédié un tir d’Alek Manoah (5-2), le partant des Blue Jays, par-dessus la clôture en deuxième manche. Il a ensuite été impliqué dans une troisième manche de six points des Nationals.

Deux frappeurs après qu’Alcides Escobar eut claqué un double de deux points, le simple de Hernandez alors que les coussins étaient tous occupés à ajouté deux points au total des Nationals.

Un mauvais relais de Manoah a ensuite permis à Josh Bell de venir marquer et Hernandez a croisé le marbre à la suite d’un sacrifice de Carter Kieboom, portant le pointage à 7-1.

Il s’agissait de la première manche de six points des Nationals depuis qu’ils ont accompli l’exploit deux fois lors d’un massacre de 18-1 contre les Marlins de Miami, le 19 juillet.

Teoscar Hernández a réussi un circuit dans un troisième match consécutif pour les Blue Jays, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties.

« Nous n’avons pas bien lancé aujourd’hui, a analysé le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Nous n’avons pas bien lancé et quand ça arrive, tu perds. »

Manoah a accordé sept points en trois manches de travail, ce qui constituait le plus court de ses 12 départs avec les Torontois cette saison.