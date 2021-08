(Chicago) Le lanceur des Athletics d’Oakland Chris Bassitt a subi une fracture d’un os de la joue, mais aucun dommage à l’œil quand il a été atteint sur le côté de la tête par une balle frappée en flèche.

Associated Press

Bassitt a été transporté à l’hôpital après avoir été atteint par une claque de Brian Goodwin lors de la deuxième manche face aux White Sox de Chicago, mardi.

L’artilleur droitier s’est effondré près du monticule après avoir été atteint, se saisissant la tête. Ses coéquipiers ont vite signalé aux médecins qu’il avait besoin d’aide. Il n’a jamais perdu connaissance.

Bassitt a obtenu son congé d’hôpital après avoir reçu deux points de suture pour fermer une coupure au visage. Il devra également subir une chirurgie au visage pour replacer un os de sa joue droite.

Aucun dommage n’a été détecté au niveau de l’os orbital et sa vision était normale. Il n’a pas non plus subi de commotion cérébrale.

Bassitt, qui est âgé de 32 ans, s’est établi dans les Majeures en 2014 avec les White Sox. Il connaissait les meilleurs moments de sa carrière, avec une fiche de 12-3 et une moyenne de 3,06 en 24 départs cette saison avec les Athletics.