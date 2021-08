(New York) Le gérant des Yankees de New York, Aaron Boone, n’est pas certain si Clint Frazier jouera à nouveau au baseball, après que le voltigeur eut été retiré d’un match de remise en forme dans les mineures en raison d’un problème avec sa vision.

Jake Seiner Associated Press

« On verra, a répondu Boone lorsque questionné à savoir si Frazier jouera à nouveau un jour. Il a rencontré beaucoup de spécialistes et a effectué de nombreux tests. Nous allons continuer à l’appuyer le mieux possible. Il semble y avoir un motif présentement. Il se sent bien aujourd’hui. On verra. »

Frazier, qui est âgé de 26 ans, a commencé un séjour de conditionnement dans les mineures mardi dernier, après avoir raté six semaines en raison d’étourdissements et de symptômes de vertige. Il a été 4-en-10 en trois matchs, mais Boone a mentionné que Frazier ne s’était pas bien senti avant le match de dimanche au niveau AA et il a demandé à être retiré de la formation.

Le séjour de remise en forme de Frazier a officiellement pris fin lundi et son nom a été transféré sur la liste des blessés à long terme.

Frazier est sur le touche depuis le 1er juillet. Il a raté presque l’ensemble de la saison 2018 en raison de symptômes persistants de commotion cérébrale. On ne sait pas si sa situation actuelle est liée au même problème.

Choix de premier tour des Indians de Cleveland en 2013, Frazier a bien fait au bâton en 2019, mais il a été relégué au niveau AAA en raison de carences en défensive.

Il a finalement effectué un retour dans les Majeures en 2020 et a brillé. Il a maintenu une moyenne de ,267 et a bien fait en défensive, évoluant autant au champ gauche qu’au champ droit. Ses performances lui ont valu un rôle régulier en 2021.

Ses statistiques ont piqué du nez cette saison. En 66 matchs avant de se retrouver sur la touche, Frazier affichait une moyenne de ,186 avec cinq circuits.