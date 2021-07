(Boston) Vladimir Guerrero fils a cogné un circuit de trois points, Hyun Jin Ryu a limité les Red Sox de Boston à deux coups sûrs en six manches et les Blue Jays de Toronto l’ont emporté 13-1, jeudi soir.

Doug Alden Associated Press

Teoscar Hernández a frappé un double de deux points pour les Blue Jays, qui ont claqué 16 coups sûrs et marqué dans six des sept premières manches. Tous les joueurs partants de l’équipe torontoise ont frappé au moins un coup sûr.

Les Blue Jays ont profité de neuf des 20 occasions qu’ils ont eues avec des joueurs en position de marquer. Parmi les joueurs partants, seul Cavan Biggio n’a pas inscrit de point.

Ryu (10-5) a retiré sur des prises cinq frappeurs et n’a accordé aucun but sur balles.

Bobby Dalbec a produit un point avec un double en septième manche pour les Red Sox, qui ont terminé la partie avec six maigres coups sûrs.

Les Blue Jays menaient 6-0 dans la cinquième avec deux joueurs sur les buts quand est venu le tour de Guerrero fils. Son 33e circuit, aux dépens de la balle à changement de vitesse de Phillips Valdez, a survolé le panneau publicitaire au-dessus du Monstre vert pour terminer sa course sur la rue Lansdowne.

Les Red Sox, qui ont échappé trois des quatre matchs de leur série à domicile contre les Blue Jays, mènent la section Est de l’Américaine et se mesureront aux Rays de Tampa Bay, qui pointent au deuxième rang, cette fin de semaine.

Les Red Sox n’ont pas marqué jusqu’en septième manche, quand le double de Dalbec a permis à Christian Vázquez d’inscrire son équipe au pointage. Il s’était rendu sur les buts grâce à un double aux dépens du releveur Tayler Saucedo, le troisième coup sûr de la soirée pour les Red Sox.

Eduardo Rodriguez (7-6) a connu un début de match houleux. Il a alloué un double à Hernández alors que les buts étaient remplis et les Blue Jays ont marqué trois points en première manche. Rodriguez a occupé le monticule pendant trois manches et un tiers, accordant six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a passé huit joueurs dans la mitaine.