(St. Petersburg) Les Orioles de Baltimore ont inscrit les noms du lanceur gaucher Keegan Akin et du voltigeur Anthony Santander sur la liste du personnel atteint de la COVID-19, mercredi, tout juste avant le match les opposant aux Rays à Tampa.

Associated Press

Akin était le lanceur partant désigné pour la partie.

Le gérant des Orioles, Brandon Hyde, dit avoir appris la nouvelle tard mardi soir.

« On suit le protocole, a commenté Hyde. C’est une nouvelle de dernière minute, alors on en saura plus éventuellement, mais pour l’instant les deux joueurs ont été inscrits sur la liste des blessés comme le prévoit le protocole de la COVID-19 et on verra pour la suite. »

Alexander Wells, qui faisait partie de la formation de réserve (taxi squad), a pris la place d’Akin au monticule comme partant. Le voltigeur Ryan McKenna, qui lui avait été renvoyé au niveau AAA mardi, a été réinséré dans l’alignement pour remplacer Santander.

« On a vu cela quelques fois avec d’autres équipes de la ligue, a mentionné Hyde. C’est la première fois que cela arrive dans notre équipe et c’est malheureux, mais j’ai vu que d’autres équipes ont eu le même genre de problème et qu’elles ont pu le régler rapidement. »