PHOTO JOSHUA BESSEX, ASSOCIATED PRESS

Les Blue Jays blanchissent les Orioles et l'emportent 9-0

(Buffalo) Lourdes Gurriel fils a claqué un grand chelem lors d’une première manche de six points et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Orioles de Baltimore 9-0, jeudi soir.

Mike Haim La Presse Canadienne

Le joueur des Blue Jays Vladimir Guerrero fils s’est emparé seul du sommet des Majeures au chapitre des longues balles grâce à sa 24e de la saison.

Les Orioles ont perdu une 20e partie de suite à l’étranger. Ils ont rejoint les Athletics de Philadelphie de 1916 pour la deuxième pire séquence du genre dans l’histoire de l’Américaine. Les Athletics de 1943 détiennent la pire séquence avec 22 revers.

Les Orioles présentent la pire fiche de l’Américaine (23-52), incluant un dossier de 11-26 à l’étranger.

La formation de Baltimore a perdu 14 de ses 15 dernières sorties. Elle s’était inclinée 13-0 la veille contre les Astros de Houston.

Les Blue Jays ont gagné un cinquième match de suite, après avoir encaissé cinq revers consécutifs. Ils revendiquent un dossier de 4-5 au Sahlen Field de Buffalo, le stade de leur club du niveau AAA.

Anthony Kay (1-2) et quatre releveurs ont conjugué leurs efforts pour accorder sept coups sûrs et réussir le cinquième blanchissage des Blue Jays cette saison. À son cinquième départ de la campagne, Kay a alloué cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.

Dean Kremer (0-7) a permis six points, deux coups sûrs et cinq buts sur balles tout en n’enregistrant qu’un seul retrait. Il s’agissait de sa pire sortie en 16 départs dans les Majeures.

Kremer a effectué 19 lancers aux trois premiers frappeurs qu’il a affrontés, donnant trois buts sur balles à la suite d’un compte complet.

Teoscar Hernández a donné les devants aux Blue Jays grâce à un simple et Randal Grichuk a ajouté un point sur un roulant. Gurriel a catapulté une balle rapide coupée dans les gradins de la gauche pour obtenir son 11e circuit de la campagne.

Joe Panik a soutiré un but sur balles et Kremer a été retiré du match après 39 lancers.

Guerrero a frappé un circuit en troisième manche aux dépens d’Adam Plutko et il a devancé Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles.

Reese McGuire a placé trois balles en lieu sûr pour les Blue Jays.