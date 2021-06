Marcus Semien et Starling Marte

(Miami) Cavan Biggio et Lourdes Gurriel fils ont frappé des doubles consécutifs pour briser l’égalité en neuvième manche et les Blue Jays de Toronto ont battu les Marlins de Miami 2-1, mardi soir.

Steven Wine La Presse Canadienne

Les coups sûrs sont survenus après un retrait et aux dépens de Yimi García (3-6), qui s’est amené en relève après que Sandy Alcantara eut dominé les Blue Jays pendant huit manches.

Vladimir Guerrero fils a claqué un simple en sixième manche pour produire le premier point des Blue Jays. Les Torontois ont porté à 12-2 leur fiche dans les matchs interligues, dont 3-0 contre les Marlins.

Le partant des Blue Jays, Ross Stripling, a alloué un point en six manches. Tim Mayza (2-1) a été parfait en huitième manche alors que Jordan Romano a fermé les livres pour récolter un quatrième sauvetage cette saison.

Starling Marte a amorcé la neuvième manche avec un simple à l’avant-champ pour les Marlins, mais il a été retiré en tentant de voler le deuxième coussin.

Le voltigeur des Blue Jays George Springer a été blanchi en quatre présences au marbre à son retour dans la formation. Il a raté 66 des 70 premiers matchs de la saison en raison d’une élongation au quadriceps droit.

Springer a signé un contrat de six ans d’une valeur de 150 millions avec la formation torontoise, l’hiver dernier.

La recrue Jesús Sánchez a frappé son deuxième circuit de la saison pour les Marlins, en deuxième manche.

Les Blue Jays ont créé l’égalité en sixième manche. Bo Bichette a été atteint par un tir et il a volé le deuxième but. Bichette s’est ensuite rendu au troisième coussin en raison d’un mauvais lancer et il a croisé le marbre sur le simple au champ opposé de Guerrero.

Avant la rencontre, le Baseball majeur a suspendu le lanceur recru des Blue Jays Alek Manoah pour cinq matchs en plus de lui imposer une amende non divulguée pour avoir intentionnellement lancé vers Maikel Franco, des Orioles de Baltimore.

Manoah a choisi de porter en appel cette sanction et il demeurera disponible tant que la procédure d’appel ne sera pas complétée.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a aussi écopé une suspension d’une partie pour le geste de Manoah, survenu dans le match de samedi, à Baltimore.