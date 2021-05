Baseball

Équipe Québec lance sa saison jeudi soir

Les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec ne forment plus qu’un, du moins pour cet été. Après deux semaines à s’entraîner et voyager aux États-Unis – l’autobus a parcouru plus de 2000 km depuis la mi-mai – la nouvelle Équipe Québec commence enfin sa saison, qui sera unique pour les joueurs et le personnel d’entraîneurs.