Lourdes Gurriel Jr. (13) et Joe Panik (right)

(Cleveland) Le vent a sévi au Progressive Field, la pluie n’a jamais cessé et la température donnait l’impression qu’il s’agissait d’un match disputé à la mi-novembre plutôt qu’à la fin mai.

Tom Withers

La Presse Canadienne

Hyun Jin Ryu a retrouvé la maîtrise de ses tirs après une première manche difficile et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Indians de Cleveland 11-2, vendredi soir, quand le match a été arrêté en fin de septième manche.

Pendant plus de deux heures, les deux équipes, les officiels et les partisans ont enduré des vents allant jusqu’à 45 milles à l’heure et de la pluie.

« Ce sont parmi les pires conditions que j’ai vues de ma vie », a déclaré le gérant des Indians, Terry Francona.

Le Baseball majeur a durement été frappé par le mauvais temps, vendredi, alors que des parties à Washington, New York, Pittsburgh et Chicago ont été remises et que celle à Boston a été retardée avant d’être arrêtée après six manches.

Cet affrontement à Cleveland n’aurait probablement jamais dû commencer.

« J’ai joué dans des conditions plus difficiles que ça au Canada, a indiqué le voltigeur des Indians Josh Naylor, qui est originaire de l’Ontario. Ce n’était pas beau, le gazon était trempé, il n’arrêtait pas de pleuvoir, mais c’est ça le baseball. »

Joe Panik a claqué un circuit de deux points en troisième manche contre Eli Morgan (0-1) pour porter le pointage à 6-2. Morgan effectuait ses débuts dans les Majeures.

« Je me sens mal pour lui, a dit Francona à propos du lanceur de 25 ans. Je ne sais pas comment évaluer ce départ. Je pensais que le vent allait le souffler hors du monticule. Ce n’était pas une tâche facile. »

Panik a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit trois points. Lourdes Gurriel fils et Santiago Espinal ont également poussé trois coéquipiers à la plaque pour les Blue Jays.

Alors que Naylor amorçait la septième manche au bâton, l’officiel en chef Bill Miller a regardé les deux premiers lancers de Trent Thornton avant de faire signe de la main aux préposés au terrain. Après une interruption de 36 minutes, le match a été arrêté et le résultat a été officialisé.

« Je crois que le lanceur a glissé, a mentionné Francona. Bill est venu nous voir la manche précédente et il a laissé savoir qu’il voulait protéger les joueurs. Je le comprends. »

Il s’agissait d’un premier duel entre les Blue Jays et les Indians depuis 2019.

Ryu (5-2) a accordé deux points — les deux en première manche — et quatre coups sûrs en cinq manches au monticule. Il a donné deux buts sur balles en première manche.

« C’est pour cette raison que c’est notre as, a insisté Panik. Peu importe les conditions, il va trouver une façon de bien lancer. »

Aidés par un vent qui rendait chaque balle frappée au champ difficile à capter pour les voltigeurs, les Blue Jays ont marqué quatre points en troisième manche aux dépens de Morgan.

La formation torontoise a ajouté trois points en cinquième manche, grâce à un double de deux points de Gurriel et un simple d’un point de Panik.

Morgan a concédé six points et huit coups sûrs en deux manches et deux tiers de travail.

« Oui, c’était étrange, a admis Morgan à propos de sa première présence dans les Majeures. Pendant toute la journée, je me demandais si j’allais tout simplement jouer. Je suis reconnaissant d’avoir pu le faire. »