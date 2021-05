(Toronto) Le voltigeur des Blue Jays George Springer ne sera pas prêt à réintégrer la formation quand sa plus récente inscription sur la liste des blessés prendra fin le 13 mai, a déclaré le directeur général torontois, Ross Atkins, jeudi.

Ian Harrison

Associated Press

Les Jays ont toutefois récupéré le partant Hyun-Jin Ryu, qui devait amorcer le match en après-midi, face aux Athletics d’Oakland. Ryu n’avait pas joué depuis qu’il avait quitté la rencontre du 25 avril en raison d’une blessure au fessier.

Le nom de Springer a été inscrit sur la liste des blessés mercredi après qu’il eut aggravé sa blessure au quadriceps. Son inscription est rétroactive au 3 mai : il avait été inactif deux jours avant de subir un test d’imagerie par résonance magnétique.

Acquis sur le marché des joueurs autonomes cet hiver moyennant un contrat de six ans et 150 millions US, Springer a été ennuyé par deux blessures et n’a effectué ses débuts avec le Jays que le 28 avril.

Il a frappé deux circuits dans la victoire de samedi, contre les Braves d’Atlanta, son troisième match, mais a ressenti de la douleur en courant un roulant. Il a quitté la rencontre de dimanche après trois présences au bâton.

Springer a amorcé les quatre rencontres dans le rôle de frappeur désigné. Il n’a pas encore patrouillé le champ centre.

Le droitier David Phelps a aussi été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours, jeudi, en raison d’une élongation des muscles latéraux droits. S’amenant en relève en huitième manche mercredi, Phelps a quitté pendant son échauffement après avoir ressenti de la douleur.

Le joueur d’avant-champ Joe Panik a subi un test d’imagerie par résonance magnétique après avoir ressenti des douleurs au mollet en jouant un roulant mercredi. Atkins a aussi indiqué que le receveur Alejandro Kirk devrait rater au moins quatre semaines, peut-être davantage, en raison d’une élongation du fléchisseur droit.

Kirk a été inscrit sur la liste des blessés pour 10 jours dimanche.