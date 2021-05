(Washington) Max Scherzer a limité ses adversaires à cinq coups sûrs, Ryan Zimmerman a cogné un circuit de trois points et les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 3-1, dimanche.

Harvey Valentine

Associated Press

Scherzer (2-2) n’avait toujours pas accordé un point lorsqu’il s’est présenté au monticule en neuvième manche. Il a toutefois perdu son blanchissage lorsque le premier frappeur de la manche, Isan Diaz, a claqué un circuit solo.

Le droitier a complété neuf retraits au bâton sans allouer de but sur balles. Il a cependant atteint un frappeur en cinquième manche.

Il s’agissait du 12e match complet de la carrière de Scherzer, qui a reçu les applaudissements de la foule d’environ 8500 partisans lorsqu’il s’est amené sur le terrain pour amorcer la neuvième manche.

Yan Gomes a ajouté deux coups sûrs pour les Nationals, qui ont porté leur fiche à ,500 avec cette quatrième victoire consécutive.

Zimmerman, qui avait choisi de ne pas jouer en 2020 en raison de la pandémie, a maintenu une moyenne au bâton de ,319 avec quatre circuits et 10 points produits cette saison. Il a placé des balles en lieu sûr lors de huit de ses 10 départs.

Les Marlins ont présenté une fiche de 3-7 lors de leur voyage sur la route.

La recrue Trevor Rogers (3-2) n’avait pas concédé de point à ses deux dernières sorties ; une séquence qui s’est étendue sur 13 manches.

Dimanche, il a alloué trois points sur quatre coups sûrs, en plus de concéder trois buts sur balles et d’atteindre un frappeur. Il est demeuré au monticule pendant cinq manches et il a retiré six frappeurs sur des prises.

Avec des coureurs aux premier et deuxième buts pour les Nationals en troisième, Rogers a réussi à retirer Victor Robles qui tentait de voler le troisième but. Trea Turner lui a toutefois soutiré un but sur balles, puis Zimmerman a cogné son circuit sur une balle rapide avec un compte de 0-2 pour inscrire son équipe au pointage.

Les Marlins avaient des coureurs aux extrémités du losange avec deux retraits en cinquième, mais Monte Harrison a été retiré après avoir frappé un roulant vers Scherzer.