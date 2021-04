(New York) Le Baseball majeur affirme que 70 % de ses joueurs, du personnel sur le terrain et du personnel de soutien ont été complètement vaccinés contre la COVID-19.

Associated Press

Le commissaire de la ligue, Rob Manfred, en a fait l’annonce mardi, lors d’une discussion en ligne.

Dans un courriel envoyé à The Associated Press, Manfred a indiqué que ces chiffres faisaient référence à toutes les personnes définies comme étant de niveau 1 dans les protocoles du Baseball majeur, ce qui comprend les joueurs, le personnel sur le terrain, dont les gérants, les instructeurs et les entraîneurs sportifs, ainsi que le personnel essentiel qui doit être à proximité de l’équipe, dont les traducteurs, les équipes médiatiques et de voyage.

Manfred a ajouté que le nombre de 70 % comprend les vaccinations partielles, pour ceux qui reçoivent le vaccin en deux étapes.

« Je crois que nous sommes environ à 70 %. Les équipes ont travaillé très fort avec leurs joueurs, a exprimé Manfred. Nous continuons à faire pression pour tenter de faire passer ce total à 85 %. C’est un nombre que nous pensons être important. »

Le 29 mars, le Baseball majeur a dit aux joueurs que les restrictions liées aux protocoles de la COVID-19 seraient assouplies lorsque 85 % des personnes définies comme étant de niveau 1 auraient été vaccinées.