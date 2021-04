(Kansas City) Salvador Perez a frappé un circuit au champ gauche pour dénouer l’impasse et les Royals de Kansas City ont blanchi les Blue Jays de Toronto 2-0, dimanche.

Dave Skretta

Associated Press

Perez a touché le marbre à deux reprises avec son bâton pour s’assurer qu’il n’était pas brisé et il a ensuite catapulté l’offrande du releveur des Blue Jays T. J. Zeuch (0-2) dans les fontaines du champ gauche.

La claque de deux points de Perez est survenue en septième manche, une journée après qu’il eut procuré une victoire de 3-2 aux Royals grâce à un circuit à leur dernier tour au bâton.

Brady Singer a muselé les Blue Jays pendant six manches. Kyle Zimmer (1-0) et Josh Staumont ont tous deux été parfaits pendant une manche et Greg Holland a fermé les livres grâce à son deuxième sauvetage de la campagne.

Les Royals ont remporté leurs 55 dernières parties lorsqu’ils mènent après sept manches, ce qui constitue un sommet dans les Majeures.

La formation de Kansas City a gagné une série contre les Blue Jays pour une première fois depuis septembre 2017.

Les deux équipes n’avaient pas inscrit un point après six manches, mais ce n’était pas tant un duel de lanceurs que plutôt une incapacité à produire offensivement.

Les Royals ont profité de deux buts sur balles lors de chacune des deux premières manches pour remplir les sentiers face à Robbie Ray, mais chaque fois, les coureurs sont restés à leur coussin.

Les Royals ont laissé deux autres joueurs sur les sentiers en troisième manche et un coureur au deuxième but lors de chacune des deux manches suivantes.

Singer doit probablement se demander si ses coéquipiers l’apprécient. Les Royals n’ont marqué aucun point lors de ses trois premiers départs au monticule cette saison.

Les Blue Jays n’ont pas été plus opportunistes, gaspillant deux coureurs sur les sentiers lors des deuxième, troisième et quatrième manches.