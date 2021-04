PHOTO MIKE CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Dunedin) Shohei Ohtani a frappé un circuit et a produit quatre points, aidant les Angels de Los Angeles à l’emporter 7-1 devant les Blue Jays de Toronto, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Ohtani a complété une deuxième manche de quatre points des Angels en frappant un double de trois points au champ centre droit aux dépens de T. J Zeuch (0-1). Le Japonais a ensuite claqué une longue balle en solo, en cinquième.

« Il s’élance avec force, a déclaré le gérant des Angels, Joe Maddon, à propos d’Ohtani. Ce n’est pas un élan qui est doux. »

Le partant des Angels, Andrew Heaney (1-1), a alloué trois coups sûrs et deux buts sur balles tout en retirant neuf adversaires sur des prises.

Il s’agissait du deuxième match au TD Ballpark en Floride, le domicile temporaire des Blue Jays. Les Californiens avaient triomphé 7-5 en 11 manches, jeudi soir.

Jared Walsh a ajouté un circuit de deux points face à Zeuch et les Angels ont porté à 6-2 leur fiche cette saison. Ils ont égalé le meilleur rendement de leur histoire après les huit premières parties (1970, 2017 et 2018).

Zeuch, qui a remplacé l’ouvreur David Phelps en deuxième manche, a permis sept points et six coups sûrs en trois manches et un tiers.

Le voltigeur de droite des Angels, Dexter Fowler, a quitté la rencontre en deuxième manche après s’être blessé au genou gauche. Il a mal appuyé le pied sur le deuxième coussin et il est resté au sol pendant plusieurs minutes.

« Je ne crois pas que c’est si pire que c’en a l’air, heureusement », a dit Maddon.

Le gérant pense que les Angels n’auront pas à effectuer un mouvement de personnel malgré la blessure à Fowler.

Les Angels avaient gagné leurs cinq premiers matchs de la saison alors qu’ils étaient à leur dernière présence au bâton.

Marcus Semien a obtenu deux des cinq coups sûrs des Blue Jays (3-5), qui ont perdu un quatrième match de suite.

« Nous devons simplement nous relaxer un peu et attendre les bons lancers, a analysé le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo. Comme équipe, nous élargissons la zone des prises et nous en payons le prix. »

Hernandez sur la liste des blessés

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Teoscar Hernandez

Plus tôt vendredi, les Blue Jays ont inscrit le nom de Teoscar Hernandez sur la liste des blessés, après qu’il eut été exposé à une personne ayant contracté le coronavirus.

La personne en question n’est pas dans l’entourage de l’équipe.

Le voltigeur de 28 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,207 cette saison, avec une longue balle et deux points produits.

Montoyo a déclaré que les Blue Jays retraçaient ses contacts et effectuaient des tests, en conformité avec les directives du Baseball majeur.

Le gaucher Ryan Borucki est aussi à l’écart, ayant fait de la fièvre à la suite d’une vaccination.