Victoire des Rockies contre Kershaw et les Dodgers

(Denver) Par un après-midi où Cody Bellinger a été privé d’un coup de circuit en raison d’une bourde, les Rockies du Colorado ont trouvé plein de façons de se rendre sur les sentiers pour battre les champions en titre de la Série mondiale, les Dodgers de Los Angeles, 8-5 jeudi lors de leur match d’ouverture.

Pat Graham

Associated Press

Les Rockies ont commencé du bon pied contre Clayton Kershaw et les Dodgers, qui détenaient une fiche de 22-7 contre la formation du Colorado au cours des deux dernières saisons.

Le releveur Chi Chi Gonzalez a remporté la victoire en accordant trois points en deux manches.

Daniel Bard s’est compliqué la vie en neuvième manche, mais il a réussi à retirer Mookie Betts sur un coup en flèche alors que les buts étaient remplis pour inscrire le sauvetage devant 20 570 spectateurs qui avaient été autorisés à entrer dans le Coors Field.

C’était la première fois que les Rockies entamaient leur saison à Denver depuis 2011.

La journée a été difficile pour les Dodgers sur les sentiers.

Cody Bellinger a frappé un circuit-mais il a été retiré avant qu’il ne puisse terminer sa course autour des buts.

Une erreur de bonne foi est à l’origine de ce jeu insolite.

Bellinger a claqué ce qui semblait être un coup de circuit de deux points au champ centre gauche en troisième manche-un coup qui a frappé le gant du voltigeur Raimel Tapia et bondi par-dessus la clôture.

Justin Turner était au premier but à ce moment et il a cru que le voltigeur de gauche avait capté la balle.

Il est donc retourné au coussin, et Bellinger l’a dépassé dans la confusion, incitant les arbitres à le retirer.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, est brièvement sorti de l’abri des joueurs pour discuter de la décision.

Turner a été autorisé à faire le tour des coussins, et Bellinger a été officiellement crédité d’un simple et d’un point produit-mais pas d’un coup de circuit.

Le joueur de deuxième but des Rockies, Chris Owings, a été crédité du retrait parce qu’il était le plus proche du jeu.

Ce fut un rare début de saison difficile pour Kershaw (0-1), qui a accordé 10 coups sûrs et six points, dont cinq mérités, en cinq manches et deux tiers.

En calculant ses huit départs précédents en match d’ouverture, Kershaw affichait la moyenne de points mérités la plus basse -1,05-de tous les lanceurs ayant accumulé au moins 40 manches depuis 1913.

Le neuvième match d’ouverture de Kershaw a fait passer sa moyenne de points mérités à 1,73.

Le releveur des Dodgers Jimmy Nelson a accordé deux points en septième après deux mauvais lancers pour porter la marque à 8-4.

Le partant des Rockies, Germán Márquez, a donné six coups sûrs, ainsi que six buts sur balles et a accordé un point en quatre manches de travail.