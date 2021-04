Cavan Biggio (8) et Vladimir Guerrero fils (27)

(New York) Randal Grichuk a amorcé la 10e manche avec un double bon pour un point et les Blue Jays de Toronto ont profité de l’application, pour une deuxième année consécutive, du règlement qui place un coureur au deuxième coussin au début des manches supplémentaires pour vaincre les Yankees de New York 3-2 lors du match inaugural de la saison régulière du Baseball majeur, jeudi après-midi.

Ronald Blum

Associated Press

Les amateurs de baseball ont pu entrer à l’intérieur du Yankee Stadium pour la première fois depuis le 18 octobre 2019, alors qu’ils avaient perdu le cinquième match de la série de championnat de la Ligue américaine contre les Astros de Houston.

Le nombre de partisans admis dans le stade ne pouvait pas surpasser 20 % de la capacité, en raison des protocoles du coronavirus, et l’assistance s’est élevée à 10 850 spectateurs, qui devaient tous porter un masque.

L’Ontarien Jordan Romano (1-0) s’est tiré d’embarras en neuvième manche avec l’aide de Cavan Biggio. Après que le coureur suppléant Michael Tauchman eut réussi deux vols de but, il a été retiré au marbre par Biggio lorsqu’il a tenté de marquer à la suite d’un roulant de DJ LeMahieu, le champion frappeur dans la Ligue américaine l’an dernier.

Romano a ensuite retiré Aaron Judge sur trois prises pour mettre fin à la manche alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers.

Nick Nelson (0-1) s’est présenté en relève en 10e manche et avec Jonathan Davis posté au deuxième coussin, Grichuk a retroussé le deuxième lancer de Nelson par-dessus la tête de Judge au champ droit.

Julian Merryweather n’a eu besoin que de 11 lancers pour retirer sur des prises Aaron Hicks, Giancarlo Stanton et Gleyber Torres.

PHOTO KATHY WILLENS, AP Julian Merryweather

Merryweather est passé aux Blue Jays en retour de Josh Donaldson dans une transaction complétée en 2018 avec les Indians de Cleveland.

Teoscar Hernandez a égalé le score 2-2 grâce à un circuit qui a franchi une distance de 437 pieds, contre le partant Gerrit Cole en sixième manche.

Cole, qui entame la deuxième saison de son contrat de neuf ans et de 324 millions, a accordé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers. Il a concédé un simple productif à Lourdes Gurriel fils en deuxième manche.

Son rival Hyun Jin Ryu a donné deux points et quatre coups sûrs en cinq manches et un tiers, incluant un circuit de deux points à Gary Sanchez en deuxième manche.

David Phelps s’est sorti d’impasse en septième manche en forçant Judge à se commettre dans un double jeu alors que les coussins étaient tous occupés.