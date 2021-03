Le releveur des Blue Jays de Toronto Kirby Yates devrait rater toute la saison en raison d’une blessure au coude droit.

La Presse Canadienne

Le directeur général des Jays, Ross Atkins, a déclaré que le lanceur de 33 ans devrait fort probablement subir une reconstruction ligamentaire du coude. Il souffre d’une élongation des muscles fléchisseurs et pronateurs.

Yates était pressenti pour le poste de releveur no 1 après avoir signé un contrat d’une saison et 5,5 millions US cet hiver.

Il a pris part à six rencontres avec les Padres de San Diego la saison passée avant de subir une intervention chirurgicale pour retirer des éclats d’os au coude droit. Il a participé au match des étoiles avec ces mêmes Padres en 2019, sauvegardant 41 matchs avec une m. p. m. de 1,19.

Atkins a ajouté que le voltigeur George Springer est ennuyé par des raideurs aux obliques, mais qu’il pourrait être disponible pour l’ouverture de la saison, le 1er avril.

Springer a signé un contrat de six ans et 150 millions, le plus onéreux accordé par l’organisation.