Jose Quintana signe pour un an avec les Angels

(Anaheim) Le lanceur gaucher José Quintana s’est entendu sur les termes d’un contrat d’un an d’une valeur de huit millions US avec les Angels de Los Angeles, vendredi.

Associated Press

Les Angels cherchaient à améliorer leur rotation de partants après avoir terminé au quatrième échelon de la section Ouest de l’Américaine, en vertu d’un dossier de 26-34. Les partants des Angels ont présenté une moyenne de points mérités totale de 5,52, bon pour l’avant-dernier rang des Majeures à ce chapitre.

Quintana se joint à une rotation qui comprend déjà le gaucher Andrew Heaney et les droitiers Shohei Ohtani, Dylan Bundy et Griffin Canning.

Quintana a été limité à un seul départ et trois apparitions en relève durant la saison écourtée de 2020, après avoir subi une intervention chirurgicale à la main gauche.

Quintana s’est amené en relève les 25 et 30 août et il a ensuite été tenu à l’écart du jeu en raison d’une inflammation à un muscle du dos. Son seul départ est survenu le 22 septembre, contre les Pirates de Pittsburgh, et il est apparu une dernière fois en relève, le 27 septembre.

Bientôt âgé de 32 ans, Quintana a effectué ses débuts dans les Majeures en 2012, avec les White Sox de Chicago. Il a montré une fiche de 50-54 et une moyenne de points mérités de 3,51 en six saisons avec les White Sox, en plus d’être nommé au match des étoiles en 2016.

Quintana a été échangé aux Cubs de Chicago en juillet 2017, dans une transaction impliquant les espoirs Eloy Jiménez et Dylan Cease.

Le Colombien a revendiqué un dossier de 33-23 et une moyenne de points mérités de 4,24 avec les Cubs.