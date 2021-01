Tout indique, finalement, que le voltigeur Michael Brantley demeurera avec les Astros de Houston.

La Presse Canadienne

MLB.com et l’Associated Press ont rapporté en fin de journée, selon des sources, que le baseballeur de 33 ans a paraphé une entente de deux ans évaluée à 32 millions US.

Le club n’a pas annoncé la signature, puisque le contrat est conditionnel à ce que Brantley subisse avec succès des examens médicaux.

Plus tôt mercredi, plusieurs médias avaient rapporté la signature du voltigeur pour trois saisons par les Blue Jays de Toronto, avant de se rétracter en mi-journée.

Brantley a participé à quatre matchs des étoiles et maintenu des moyennes offensives de ,297/,354/,440 en carrière avec les Indians de Cleveland et les Astros, qu’il a rejoints en prévision de la saison 2019. Il a frappé 303 doubles et 114 circuits en plus de produire 640 points et d’en marquer 655 en 12 saisons.

En 46 matchs la saison dernière, il a frappé pour ,300/,364/,476 avec cinq circuits et 22 produits.

Il est le fils de l’ex-voltigeur des Mariners de Seattle et ex-instructeur des frappeurs des Blue Jays Mickey Brantley.