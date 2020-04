(New York) Le magazine Forbes estime la valeur des Yankees de New York à 5 milliards US, une hausse de 9 % par rapport à l’an dernier et un avantage de 47 % par rapport aux Dodgers de Los Angeles, deuxièmes avec une valeur estimée à 3,4 milliards.

Associated Press

Les Yankees se classent au deuxième rang tous sports confondus parmi les évaluations de Forbes, derrière les Cowboys de Dallas à 5,5 milliards lors de la dernière estimation de la valeur des équipes de la NFL.

Le réseau des Yankees « YES Network » télédiffuse l’émission « SportsMoney » de Forbes.

Les Red Sox de Boston se classent au troisième rang à 3,3 milliards, a indiqué Forbes, jeudi. Les Cubs de Chicago (3,2 milliards) et les Giants de San Francisco (3,1 milliards) complètent le top-5 et sont les seules formations au-delà des 3 milliards.

Au 30e et dernier rang, on retrouve les Marlins de Miami à 980 millions, en baisse de 20 millions par rapport à l’an dernier. Les Royals de Kansas City (1,025 milliard), les Rays de Tampa Bay (1,05 milliard), les Reds de Cincinnati (1,075 milliard) et les Athletics d’Oakland (1,1 milliard) sont aussi en queue de peloton.

Forbes estime que la valeur moyenne des équipes du Baseball majeur a augmenté de 4 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 1,85 milliard. Il s’agit de la plus faible augmentation depuis une hausse de 2 % en 2010.