(Fort Myers, Floride) L’as lanceur des Red Sox de Boston Chris Sale souffre d’une déchirure du fléchisseur du coude gauche, mais n’aura pas besoin de subir une reconstruction ligamentaire — pour l’instant.

Associated Press

Le gaucher de 30 ans a ressenti de l’inconfort, lundi, 24 heures après avoir effectué quelques lancers seulement lors d’un exercice au bâton. Il a subi un test d’imagerie par résonance magnétique, dont les résultats ont été analysés par les Drs James Andrews et Neal ElAttrache. Le ligament collatéral de Sale, qui a été traité à l’aide d’injections de plasma riche en plaquettes le 19 août dernier, n’a pas subi de dommage supplémentaire.

La saison 2019 de Sale avait dû être interrompue le 13 août, après qu’il eut accordé cinq points en six manches et deux tiers dans une victoire à Cleveland pour porter sa fiche à 6-11 et une moyenne de points mérités de 4,40 en 25 départs. Il s’agit de son plus petit nombre de victoires et de sa moyenne la plus élevée en carrière dans une saison complète.

Sale montre un dossier de 109-73 en 10 saisons dans les Majeures. Il en est à la deuxième saison d’un pacte de six ans et 160 millions US.

Il était déjà prévu que son nom allait être inscrit sur la liste des blessés au début de la saison puisqu’il s’est présenté au camp souffrant d’une pneumonie, qui l’a obligé à commencer deux semaines plus tard que ses coéquipiers.