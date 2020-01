(New York) Avant même d’avoir dirigé son premier match, Carlos Beltran a été congédié par les Mets de New York, devenant ainsi la plus récente victime du scandale de vols de signaux des Astros de Houston.

Associated Press

Beltran évoluait pour les Astros en 2017, saison au cours de laquelle l’équipe a utilisé un stratagème de caméra à circuit fermé pour voler les signaux de ses adversaires au Minute Maid Park.

Dans sa décision rendue plus tôt cette semaine, le commissaire Rob Manfred a qualifié Alex Cora, alors adjoint principal au gérant A.J. Hinch, et Beltran de « cerveaux de l’affaire ». Beltran a été le seul joueur identifié par le commissaire Manfred dans son rapport.

Depuis, Hinch et le directeur général des Astros Jeff Luhnow ont été congédiés par le propriétaire Jim Crane. Ils avaient été suspendus pour la saison 2020 par le Baseball majeur. Cora a été forcé de démissionner de son poste de gérant des Red Sox de Boston, qui font l’objet d’une enquête de la MLB pour vols de signaux pendant la saison 2018, moins de 24 heures plus tard.

Outre les suspensions imposées à Hinch et Luhnow, les Astros ont écopé d’une amende de 5 millions US, en plus d’être privés de leurs choix de premier et deuxième tours en 2020 et 2021.

Les Astros ont remporté la Série mondiale de 2017, la première de leur histoire. L’année suivante, sous les ordres de Cora, les Red Sox ont été couronnés. Les Dodgers de Los Angeles ont été les finalistes malheureux de ces deux championnats.