C’est un long et courageux combat qui prend fin pour l'ex-lanceur des Expos de Montréal Derek Aucoin, mort samedi soir à l’âge 50 ans des suites d’un cancer du cerveau, a confirmé sa famille.

Léa Carrier

La Presse

Le diagnostic est tombé à l’été 2019 : un glioblastome multiforme. Derek Aucoin travaillait alors comme analyste des matchs du baseball majeur à la chaîne TVA Sport et parlait aussi au micro de la station de radio 98,5, où il animait des tribunes téléphoniques.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Derek Aucoin à l'antenne du 98,5, en septembre 2017



« Il y a très peu de mots pour exprimer la douleur profonde et le chagrin qui nous habitent alors que notre beau Derek nous a quittés paisiblement entouré d’amour hier en début de soirée. Depuis 18 mois, il livrait avec résilience un dur combat contre un glioblastome multiforme. Malgré ce cancer sans pitié, il vivait dans la gratitude du moment présent comme seul lui pouvait le faire », ont écrit dimanche sa femme Isabelle et son fils Dawson, dans un communiqué, qui indique aussi que des détails seront annoncés afin de célébrer la vie d’Aucoin.

Après avoir joué dans les ligues mineures avec, entre autres, les Lynx d’Ottawa, le lanceur de 6 p et 8 pouces a enfilé l’uniforme des Expos en 1996, avec lesquels il a disputé deux rencontres. En deux manches et deux tiers il a permis un point et trois coups sûrs, avec un but sur balles et un retrait au bâton.

Aucoin s’est confié dans un livre paru en avril 2020 : Derek Aucoin —La tête haute, sous la plume de Benoît Rioux.

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L'HOMME La tête haute

Le 15 décembre dernier, il avait reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son implication sociale.

– Avec La Presse canadienne

Quelques réactions de personnalités et organisations sportives