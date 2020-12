(New York) Les Mets de New York et Noah Syndergaard ont conclu une entente d’une saison et 9,7 millions US mardi, alors que le droitier tente de rebondir après avoir subi une opération de type Tommy John.

Associated Press

Les Mets et Syndergaard ont évité une audience en acceptant que l’artilleur perçoive le même salaire qu’en 2020. Il a éventuellement empoché 3592 593 $ puisque la saison a été écourtée à 60 matchs à cause de la pandémie de coronavirus.

Syndergaard a subi une chirurgie reconstructive du coude droit en mars, peu de temps après que les Ligues majeures ont décidé d’interrompre les camps d’entraînement à cause de la COVID-19. Il a raté l’ensemble de la saison régulière, et devrait être de retour au monticule vers la mi-saison 2021.

Les Mets ont encore neuf joueurs admissibles à l’arbitrage salarial si aucune entente n’est conclue d’ici au 15 janvier 2021 : Michael Conforto, J. D. Davis, Brandon Nimmo, Amed Rosario, Dominic Smith, Miguel Castro, Edwin Diaz, Robert Gsellman et Seth Lugo.