Il n’y a pas de stade de baseball dans la nouvelle maquette du groupe Devimco Immobilier, qui souhaite acquérir des terrains autour du bassin Peel, à Montréal.

Alexandre Pratt

La Presse

Le promoteur s’était associé en mai 2019 au groupe Claridge, de Stephen Bronfman, pour développer un projet immobilier et un stade de baseball dans ce secteur de la ville, situé à l’ouest de l’autoroute Bonaventure. Le terrain convoité appartient à la Société immobilière du Canada.

En conférence de presse, lundi matin, le président de Devimco Immobilier, Serge Goulet, a indiqué vouloir réaliser au bassin Peel « un vaste projet immobilier multifonctionnel, incluant la création d’un pôle d’emplois innovants, comprenant notamment des projets culturels, récréotouristiques et patrimoniaux, répondant en tout point au plan de relance rendu public la semaine dernière par la mairesse [Valérie Plante] ». Il n’a pas été question de la construction d’un stade dans ce secteur avant la période des questions.

« On parle régulièrement à l’équipe de [Stephen] Bronfman et [Pierre] Boivin, a indiqué Serge Goulet. On ne rentrera pas dans le détail de cela. On sait que [le Groupe Baseball Montréal] continue à avancer. Évidemment, la pandémie a ralenti le projet. Les études économiques sont en cours. Il y aura des rencontres dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec les différents gouvernements. Je n’en sais pas plus. »

« Ce qui est important pour nous… Le stade de baseball, oui. Mais d’abord et avant tout, un projet de développement avec des conséquences les plus importantes possibles pour l’économie de Montréal. Et ça, ça fonctionne avec ou sans le stade de baseball. Vous voyez, il n’y a pas de stade de baseball dessiné [dans le maquette]. D’ailleurs, je n’ai jamais présenté de stade de baseball [dessiné]. »

« L’entente est toujours en place. L’entente, c’est de travailler ensemble pour concevoir un projet acceptable, autant pour Devimco et à ses partenaires financiers, qu’à l’équipe de baseball et qu’à la Ville de Montréal. »

À la fin octobre, La Presse révélait que le cabinet de la mairesse n’avait toujours pas reçu de dépôt officiel d’un projet de stade. À Québec, nos sources confirmaient qu’il ne se passait « rien de neuf depuis des mois » avec le projet de stade au centre-ville. Un message laissé la semaine dernière au Groupe Baseball Montréal est resté sans réponse.

Lors de la conférence de presse, Serge Goulet a aussi réitéré son offre de contribuer financièrement à l’aménagement d’une station du Réseau express métropolitain (REM) dans le secteur.