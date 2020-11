Les Mets font le ménage après la vente de l'équipe

(New York) Le directeur général des Mets de New York Brodie Van Wagenen et plusieurs membres de son équipe de gestion ont été congédiés, des décisions qui ont été prises seulement quelques heures après que le gestionnaire de fonds spéculatifs Steve Cohen a complété l’achat de l’équipe pour 2,4 milliards US vendredi.