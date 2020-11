Dellin Betances touchera un salaire de 6 millions US en 2021 alors qu’il aurait pu accepter un rachat de 3 millions et la possibilité de devenir joueur autonome.

Dellin Betances et Brad Brach demeurent avec les Mets

(New York) Le releveur Dellin Betances s’est prévalu de la clause optionnelle à son contrat avec les Mets de New York en vue de la prochaine saison, dimanche.

The Associated Press

Ce faisant, le lanceur droitier de 32 ans touchera un salaire de 6 millions US en 2021 alors qu’il aurait pu accepter un rachat de 3 millions et la possibilité de devenir joueur autonome.

Un géant de six pieds, huit pouces, Betances a signé, en décembre dernier, un contrat qui l’assurait de recevoir au moins 10,5 millions. L’entente prévoyait un boni de 5,3 millions, un salaire de 2,2 millions ainsi que la clause optionnelle de rachat.

Quatre fois nommé au sein de l’équipe d’étoiles de la Ligue américaine pendant sept saisons avec les Yankees de New York, Betances a affiché une moyenne de points mérités de 7,71 en 15 sorties en relève avec les Mets. Il a concédé 12 buts sur balles et réussi 11 retraits sur des prises en 11 manches et deux tiers de travail.

En 2018 avec les Yankees, il avait totalisé 115 retraits au bâton en 66 manches et deux tiers. Il a cependant raté la presque totalité de la saison 2019 en raison d’un éperon osseux derrière l’épaule droite.

Il a effectué un retour au jeu le 15 septembre dans un match à Toronto, mais sa campagne s’est terminée après deux frappeurs et huit lancers, lorsqu’il a subi une déchirure partielle du tendon d’Achille du pied gauche en bondissant sur le monticule après avoir réalisé un retrait au bâton contre Brandon Drury.

Plus tôt dimanche, le releveur Brad Brach s’était également prévalu de la clause optionnelle à son contrat en vue de 2021 qui lui rapportera la somme de 2 075 000 $.

PHOTO KATHY WILLENS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brad Brach

Âgé de 34 ans, Brach, un droitier, a affiché un dossier de 1-0 et une moyenne de points mérités de 5,84 en 14 parties en 2020.

Dans un autre ordre d’idées, les Mets ont soumis une offre qualificative au lanceur droitier Marcus Stroman, qui a choisi de devenir joueur autonome.

L’artilleur de 29 ans est passé aux Mets dans un échange avec les Blue Jays de Toronto le 28 juillet 2019.

Avec les Mets cette saison-là, Stroman a présenté une fiche de 4-2 et une moyenne de points mérités de 3,77 en 11 départs.

Il a choisi de faire impasse sur la saison 2020 en raison de la pandémie du coronavirus.