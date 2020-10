(Détroit) Les Tigers de Detroit ont offert leur poste de gérant à AJ Hinch, vendredi. Il revient ainsi dans le baseball majeur, lui qui a été congédié par les Astros de Houston à la suite du scandale des signaux volés.

The Associated Press

Les Tigers ont précisé que le pacte est de plusieurs saisons.

Hinch remplacera Ron Gardenhire, qui a annoncé sa retraite en fin de campagne. Il héritera d’une équipe en reconstruction qui espère grimper au classement la saison prochaine, notamment avec l’arrivée de quelques jeunes espoirs prometteurs au monticule.

Hinch, qui est âgé de 46 ans, espère relancer sa carrière de gérant. Il avait mené les Astros à la conquête de la Série mondiale en 2017, mais ce championnat — et bien des exploits attribués à Hinch — a perdu du lustre à la suite d’une enquête qui a déterminé que les Astros utilisaient une caméra vidéo installée au champ centre pour décoder les signaux du receveur de l’équipe adverse.

L’équipe s’était donné un code et des joueurs dans l’enclos des lanceurs étaient chargés de relayer — ils donnaient des coups sur une poubelle — aux frappeurs des Astros si le lancer commandé était une rapide, une courbe, etc, etc.