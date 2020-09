(Minneapolis) Le troisième-but des Twins du Minnesota Josh Donaldson ratera la première ronde des séries éliminatoires contre les Astros de Houston en raison d’une blessure au mollet droit.

Associated Press

Donaldson a raté 30 matchs cette saison en raison d’une élongation musculaire et n’est revenu au jeu que le 2 septembre. Il a toutefois été retiré du match de vendredi dernier en première manche en raison de crampes.

Le joueur le plus utile de l’Américaine en 2015 s’est entraîné avec ses coéquipiers, lundi, mais il ressentait toujours de la douleur et n’était pas capable de mettre tout son poids sur sa jambe.

Afin de le remplacer dans la formation, les Twins y ont inséré la recrue Alex Kirilloff.

Premier choix des Twins au repêchage de 2016, Kirilloff n’a jamais évolué au-delà du niveau AA. Il a toutefois démontré qu’il était prêt à faire le saut avec de bonnes performances au site d’entraînement de l’équipe cet été.

Kirilloff peut évoluer aux champs gauche et droit en plus du premier coussin, procurant ainsi plus de flexibilité au gérant Rocco Baldelli en l’absence de Donaldson.