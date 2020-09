(Boston) Les Red Sox de Boston ne renouvelleront pas le contrat de leur gérant Ron Roenicke en vue de la saison 2021.

Associated Press

L’équipe du Massachusetts est présentement dernière dans la section Est de la Ligue américaine.

Embauché à la veille du camp d’entraînement printanier pour remplacer Alex Cora, Roenicke a hérité d’une formation qui s’est rapidement départie du joueur par excellence de la Ligue américaine en 2018, Mookie Betts, échangé aux Dodgers de Los Angeles en compagnie du lauréat du trophée Cy Young dans l’Américaine en 2012 David Price. De plus, l’as Chris Sale n’a pas effectué le moindre lancer pour les Red Sox cette saison.

L’équipe a confirmé l’information à l’aube de son dernier match du calendrier régulier, alors qu’elle présente une fiche de 23-36.

Roenicke, qui est âgé de 64 ans, a passé cinq ans à titre de gérant des Brewers de Milwaukee entre 2010 et 2015. Il avait gagné 96 matchs et contribué à la conquête du titre de la section centrale de la Nationale des Brewers à sa première saison, et avait été finaliste au titre de gérant par excellence de la Nationale. Il a compilé une fiche de 342-331 en cinq saisons avec la troupe du Wisconsin.

Parmi les candidats qui pourraient le remplacer se trouve notamment Cora, qui a mené les Red Sox à la conquête de la Série mondiale en 2018 — sa seule saison à la barre de l’équipe. La formation du Massachusetts l’a congédié après qu’il a été identifié comme l’un des principaux acteurs du stratagème de vol des signaux des Astros de Houston.

La suspension d’un an de Cora se terminera après la Série mondiale de 2020.