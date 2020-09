(New York) Le gestionnaire de fonds spéculatifs et milliardaire Steve Cohen a accepté d’acheter les Mets de New York des familles Wilpon et Katz.

Associated Press

L’équipe a annoncé l’accord de principe survenu lundi. La transaction dit toutefois être approuvée par les propriétaires du Baseball majeur.

Cohen avait aussi amorcé des négociations pour se porter acquéreur des Mets l’an dernier, mais ces négociations avaient achoppé en février. Il s’était porté acquéreur de 8 % du club pour 40 millions US en 2012. L’entente qui a avorté lui aurait permis de contrôler 80 % du club pour 2,6 milliards.

Le groupe de propriétaires actuels est dirigé par Fred Wilpon, son beau-frère Saul Katz et le fils de Wilpon Jeff, le chef de l’exploitation.

Âgé de 64 ans, Cohen est président et chef de la direction de Point73 Asset Management.

Fred Wilpon est devenu actionnaire de contrôle du club quand il a racheté les parts de la maison d’édition Doubleday en 2002.