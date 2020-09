Alex Dickerson a frappé trois circuits et il a égalé un sommet en carrière avec six points produits.

(Cincinnati) Alex Dickerson a frappé trois circuits et il a égalé un sommet en carrière avec six points produits, aidant les Giants de San Francisco à servir une dégelée de 23-5 aux Rockies du Colorado.

Associated Press

Brandon Crawford a cogné un circuit et il a lui aussi produit six points, tout comme Donovan Solano. Brandon Belt et Joey Bart ont ajouté trois coups sûrs chacun.

Les Giants ont placé 27 balles en lieu sûr et ils ont inscrit au moins un point lors de chaque manche, sauf la neuvième. La formation californienne a gagné pour une 10e fois en 13 matchs.

Il s’agissait du troisième plus haut total de points accordés par les Rockies dans leur histoire.

Cardinals 16 Reds 2

Brad Miller a réussi deux circuits et il a produit sept points, un sommet en carrière, guidant les Cardinals de St. Louis vers une victoire écrasante de 16-2 contre les Reds de Cincinnati, mardi soir.

PHOTO BRYAN WOOLSTON, AP Brad Miller a réussi deux circuits et il a produit sept points.

Miller a amorcé la poussée de six points des Cardinals en première manche, contre Sonny Gray, grâce à un double de deux points. Il a frappé une longue balle de deux points en deuxième, un simple d’un point en cinquième et un circuit de deux points en huitième.

Kolten Wong a placé quatre balles en lieu sûr et il est venu marquer quatre fois pour les Cardinals, qui ont établi des sommets cette saison pour les points et les coups sûrs (23). La troupe de St. Louis a remporté ses quatre dernières parties.

Il s’agissait du pire revers de la saison des Reds, qui ont encaissé une troisième défaite de suite. Ils ont été dominés 33-8 au chapitre des points pendant cette séquence.

Tigers 12-Brewers 1

Victor Reyes a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit cinq points dans une victoire facile de 12-1 des Tigers de Detroit contre les Brewers de Milwaukee.

Reyes a frappé un simple d’un point en quatrième manche, il a suivi avec un circuit de deux points en sixième et un double de deux points en huitième. Il avait également récolté un simple en troisième manche.

Willi Castro a cogné un double et un triple et il a marqué deux points pour les Tigers, qui sont revenus au-dessus de la barre de ,500 grâce à une sixième victoire de suite.

Nationals 0-Phillies 6

Aaron Nola n’a permis que deux coups sûrs en huit manches et les Phillies de Philadelphie ont blanchi les Nationals de Washington 6-0.

Nola (4-2) a effectué 113 lancers avant de laisser sa place à Hector Neris. Nola n’a toujours pas lancé un match complet en 134 départs dans les Majeures.

Andrew McCutchen a réussi un coup de quatre buts de trois points et Alec Bohm a ajouté un circuit pour les Phillies, qui tentent de participer aux séries pour une première fois depuis 2011.

Diamondbacks 3-Dodgers 6

Chris Taylor a produit quatre points, Julio Urías n’a alloué que quatre coups sûrs en six manches et les Dodgers de Los Angeles ont doublé les Diamondbacks de l’Arizona 6-3.

Très tranquilles à la date limite des échanges, qui a eu lieu lundi, les Dodgers ont remporté 16 de leurs 19 dernières sorties. Ils montrent la meilleure fiche de Majeures (27-10).

Taylor, AJ Pollock et Max Muncy ont tous les trois obtenu deux coups sûrs pour les Dodgers.

Cubs 8-Pirates 7 (11 manches)

Ian Happ a terminé ce qu’il a commencé, poussant au marbre Nico Hoerner en 11e manche, et les Cubs de Chicago ont eu raison des Pirates de Pittsburgh par la marque de 8-7.

Happ, qui a amorcé la rencontre avec une longue balle, a amassé trois coups sûrs et deux points produits. Il a redonné les devants aux siens grâce à un simple face à Kyle Crick (0-1).

Les Cubs ont gâché les débuts dans les Majeures de l’espoir au troisième but des Pirates Ke’Bryan Hayes. Ce dernier a créé l’égalité en huitième manche à la suite d’un circuit et il a ajouté un double d’un point.