(Baltimore) Hyun Jin Ryu a concédé quatre coups sûrs en six manches, Randal Grichuk a cogné un circuit et fait marquer quatre points et les Blue Jays de Toronto ont facilement vaincu les Orioles de Baltimore 7-2 lundi soir.

David Ginsburg

Associated Press

Cavan Biggio a également frappé un circuit et a terminé le match avec trois coups sûrs et trois points produits.

Ryu (2-1) a inscrit trois retraits sur des prises et n’a donné aucun but sur balles. L’artilleur gaucher n’a permis qu’à un seul coureur de se rendre au-delà du deuxième coussin.

Il a accordé un seul coup sûr de plus d’un but à une formation qui occupait le deuxième rang dans les Ligues majeures avec une moyenne de puissance de ,467.

Ryu, qui a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 80 millionsUS en décembre, a connu des moments difficiles en juillet avant d’afficher le talent qui en a fait une vedette avec les Dodgers de Los Angeles.

À ses trois derniers départs, il n’a donné que deux points alors qu’il en avait concédé huit en neuf manches à ses deux premières sorties.

Les Blue Jays ont pris le contrôle du match grâce à une troisième manche de quatre points contre Alex Cobb (1-2).

Trois coups sûrs à l’avant-champ ont produit un premier point avant que Grichuk ne claque un circuit de trois points par-dessus la clôture du champ centre.

Il s’agissait de son troisième circuit de la saison, tous obtenus dans les quatre dernières parties.

Cobb a donné cinq points et huit coups sûrs en six manches et deux tiers. Il n’a pas gagné à ses quatre derniers départs.

Pedro Severino et Renato Nunez ont fait marquer les points des Orioles, qui ont subi une deuxième défaite consécutive.