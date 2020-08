(Los Angeles) Le releveur des Dodgers de Los Angeles Joe Kelly souffre d’inflammation à l’épaule et son nom a été inscrit à la liste des blessés pour 10 jours.

Associated Press

L’équipe a indiqué que l’inscription est rétroactive à dimanche. Le gaucher Adam Kolarek a été rappelé de leur groupe d’entraînement, à l’Université Southern California.

Kelly n’a pas accordé de point en six manches et deux tiers réparties sur sept matchs en 2020. Il a alloué cinq coups sûrs, permis autant de buts sur balles et retiré autant de frappeurs sur des prises.

Pas beaucoup de compassion à Houston

Il y a moins de deux semaines, Kelly a été suspendu pour huit matchs par le Baseball majeur pour avoir effectué deux lancers près de la tête de frappeurs des Astros de Houston. Il a porté cette sanction en appel.

C’est la cinquième fois de sa carrière que le lanceur de 32 ans se retrouve sur la liste des blessés.

Kolarek effectue un retour avec l’équipe après avoir été rétrogradé jeudi dernier. Le gaucher de 31 ans a une fiche de 2-0 avec une moyenne de points mérités de 0,00 en quatre matchs cette saison.